شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: العيش بالقرب من الطرق الزدحمة يعادل تدخين علبة سجائر يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة علمية جديدة أن مستويات تلوث الهواء بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون بالقرب من طريق مزدحمة تعتبر سيئة بالنسبة للرئتين مثل تدخين 20 سيجارة فى اليوم.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تلوث الهواء يغذى انتفاخ الرئة المميت، وهو نوع من مرض الانسداد الرئوى المزمن (COPD) الذى يسبب صعوبات فى التنفس.

وأوضح الباحثون أن العيش فى طريق مزدحم لمدة عقد من الزمان يعادل تدخين علبة سجائر يوميًا لمدة 30 عامًا.

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وقال البروفيسور "جويل كوفمان" أحد كبار المؤلفين المشاركين بجامعة واشنطن: "لقد فوجئنا برؤية تأثير تلوث الهواء القوى على تقدم انتفاخ الرئة مثل آثار تدخين السجائر، إلى حد بعيد السبب الأكثر شهرة لانتفاخ الرئة"، وأظهرت الأبحاث السابقة وجود صلة واضحة بين تلوث الهواء وأمراض القلب والرئة.

لكن الدراسة الأخيرة، التى نشرت فى مجلة الجمعية الطبية الأمريكية والتى شملت 7071 من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و84 والذين يعيشون فى ست مناطق بالولايات المتحدة، وهى الأولى التي تُظهر ارتباطًا بانتفاخ الرئة.

وهناك مشكلة خاصة بالأوزون، وهى الغازات الدفيئة السامة التى تتشكل عندما تتفاعل الملوثات المنبعثة من السيارات والمصانع كيميائياً فى ضوء الشمس.

وأضاف الباحثون أن انتفاخ الرئة هو حالة يؤدى فيها تدمير أنسجة الرئة إلى الصفير والسعال وضيق التنفس، ويزيد من خطر الوفاة.