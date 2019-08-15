شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك.. لو عندك حساسية من السمسم ممكن تكلفك حياتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السمسم من أكثر النباتات شعبية فى العالم كله، يستخدم في الزيوت والسلطات والخبز وله فوائد صحية هامة ولكن هناك أشخاص ممنوعين من تناوله لما يسببه لهم من حساسية مفرطة قد تؤثر على صحتهم وينتج عنه أعراض مرضية خطيرة.

يمكن أن تتراوح ردود فعل السمسم من حساسية خفيفة إلى حساسية شديدة وهي حالة تهدد الحياة، وفقا لموقع" medicalnewstoday".

من الضروري للشخص المصاب بحساسية السمسم التأكد من معرفة المكونات الموجودة في الطعام الذي يتناوله.

أعراض حساسية السمسم:

-قد يعاني الشخص المصاب بحساسية السمسم من السعال وألم فى الحلق،غثيان، قيء، إسهال، قشعريرة، ألم فى البطن، صوت أجش، حكه فى الفم، تورم.

قد يعاني الشخص المصاب برد فعل شديد على السمسم من الحساسية المفرطة، وهي رد فعل يهدد الحياة ويتطلب عناية طبية فورية.

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تشمل أعراض الحساسية المفرطة:

- مشكلة في التنفس، اغماء، ضربات قلب سريعة، سكته قلبية، دوخة.

تحذيرات لمرضى حساسية السمسم يجب اخذها فى الاعتبار:

تجنب أي سلع مخبوزة تحتوي على بذور السمسم.

- حبوب السمسم.

- زيت السمسم.

- الطحينة.

- مستحضرات التجميل التى يدخل السمسم فى تصنيعها.

يمكن لأي شخص علاج الأعراض البسيطة لحساسية السمسم فور ظهورها بتناول مضادات الهيستامين التي تصرف بدون وصفة طبية،إذا كان الشخص غير مدرك لسبب رد الفعل التحسسي فيجب عليه زيارة الطبيب للمساعده في التشخيص ، والذي قد يتضمن اختبار الحساسية.