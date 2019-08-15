شكرا لقرائتكم خبر عن من ولادته لعمر سنتين.. اعرفى كيف يتعرض طفلك للإصابة بتأخر النمو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعانى كثير من الأمهات من القلق حول معدل نمو طفلها وهل هو متاخر عن غيره من الأطفال فى النمو سواء من ناحية اللغة أو القدرة على الكلام أو الحركة وغيرها من معالم النمو، فى هذا التقرير نقدم أبرز المعالم التى تكشف النمو الصحى للطفل وهل يعانى من أى تأخر فى النمو من الولادة وحتى عمر سنتين، ونمو الطفل يشمل المهارات الحركية واللغوية والاجتماعية، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".



تطور مهارات الطفل

تطور المهارات اللغوية لدى الطفل

2 إلى 4 أشهر: يبدأ في الابتسام والضحك.

6 أشهر: يبدأ في الثرثرة بهمهمات غير مفهومة.

12 شهراً: يبدأ بربط الكلمات بشكل صحيح (على سبيل المثال ، عندما تسأله "أين الكرة" ، يمكن للطفل أن ينظر إلى الكرة على وجه التحديد).

15 شهرًا: يتحدث بالكلمات الأولى، مثل: بابا، ماما وعادةً ما يكون لديه حوالي 4 إلى 6 في مفرداته.

18 شهرًا: يتعرف على أجزاء الجسم الأساسية ويمكن أن تشير إليها (وربما يقوم بتسميتها).

24 شهرًا: يتحدث 50 كلمة على الأقل وبعض العبارات المكونة من كلمتين.

إذا كان طفلك يعاني من تأخر فى الكلام:

التأخر فى الكلام يمكن أن يكون بأسباب عديدة تأخر المهارات اللغوية لدى طفلك أو قد يتسبب ضعف السمع في تأخير الكلام، لذلك يجب تقييم قدرات النطق والسمع لدى الطفل.يمكن أن يؤدي التأخر في الكلام إلى حدوث نوبات غضب أو مشاكل سلوكية لأن الأطفال يجدون صعوبة في توصيل احتياجاتهم، لذا علاج النطق يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا لهؤلاء الأطفال.

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تطور المهارات الاجتماعية للطفل

قبل شهرين: قد يبدأ في الابتسام.

2 إلى 4 أشهر: يبدأ في الضحك.

6 أشهر: قد يبتسم في المرآة.

9 أشهر: قد تظهر علامات القلق من الأشخاص الغرباء.

12 شهرًا: يشير إلى الأشياء التي يريدها.

من 18 إلى 24 شهرًا: يجري اتصالًا بصريًا ويلعب بجانب طفل آخر دون تفاعل (اللعب الموازي).

24 شهرًا أو أكثر: يلعب مع الأطفال الآخرين ويشاركهم (بعض الوقت).



تطور الطفل

تطور المهارات الحركية للطفل

6 أشهر: يبدأ في التدحرج والجلوس بالدعم.

9 أشهر: يجلس دون مساعدة ويبدأ في السباق أو الوصول أو الزحف.

15 شهرًا: المشي (ضع في اعتبارك أن بعض الأطفال الصغار ليس لديهم أي تأخير في النمو ولكن ليس لديهم فرصة كافية لممارسة مهاراتهم لأن الجدة تحملهم طوال اليوم).