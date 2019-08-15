شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تأخد بالك.. اعرف من أين يأتى التهاب السحايا وأسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب السحايا أحد الأمراض التى ذكرت فى العديد من النصوص الطبية القديمة باعتباره من الأمراض المميتة، فيعتقد أنه موجود منذ سنوات عديدة.

وفقا لتقرير موقع " News-Medica " فأن أول ظهور موثق رسميًا لالتهاب السحايا وقع عام 1805، والتهاب السحايا هو عدوى نادرة تصيب الأغشية الرقيقة - وتسمى السحايا - والتي تغطي الدماغ والنخاع الشوكي، و هناك عدة أنواع من هذا المرض، بما في ذلك البكتيريا والفيروسية والفطريات.

يمكن أن يكون التهاب السحايا الجرثومي مهددًا للحياة وينتشر بين الأشخاص على اتصال وثيق مع بعضهم البعض، بينما يميل التهاب السحايا الفيروسي إلى أن يكون أقل حدة ، ومعظم الناس يتعافون تمامًا دون علاج، التهاب السحايا الفطري هو شكل نادر من المرض، ويحدث عادة فقط في الأشخاص الذين لديهم ضعف الجهاز المناعي.



الهاب السحايا

من أين يحدث التهاب السحايا

يحدث التهاب السحايا دائمًا بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية تبدأ في مكان آخر في الجسم إلى جانب الدماغ، ولكن تشمل الأسباب الأقل شيوعًا لالتهاب السحايا ما يلي:

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العدوى الفطرية.

مرض الزهري.

مرض السل.

اضطرابات المناعة الذاتية.

أدوية السرطان.