شكرا لقرائتكم خبر عن واجه الاكتئاب بالرياضة..تعرف على فوائد التمارين لصحتك النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت العديد من الدراسات على أن التمرين يمكن أن يساعد في الوقاية من الاكتئاب وعلاج أعراضه من خلال زيادة النشاط واخراج الطاقة السلبية من جسم الانسان ومنحه شعور بتجديد نشاطه وتغير روتين يومه .

ووفقا لموقع " medicalnewstoday"، تشير الدلائل العلمية إلى أن النشاط البدني يمكن أن يكون حليفًا كبيرًا في درء أو محاربة أعراض الاكتئاب ، التي تصيب حوالي 40 مليون من البالغين في الولايات المتحدة كل عام ، وفقًا لجمعية القلق والاكتئاب الأمريكية.

وجد الباحثون أيضًا أن العديد من البرامج المخصصة لعلاج الاكتئاب تتضمن التمرينات في قائمة توصياتهم للوقاية من الحالة وعلاجها بجانب الأدوية المضادة للاكتئاب والعلاج النفسي السريري.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية(WHO)، فإن الاكتئاب هو أكثر الأمراض شيوعا فى جميع أنحاء العالم، وله العديد من الأسباب، ومنها:

-النفسية والاجتماعية كالضغوط اليومية فى العمل أو فى الأسرة، وأيضا التعرض لصدمات كبيرة مثل الموت أو تعرض شخص قريب لك لحادثة.

-التغيرات البيولوجية، كالحمل أو اقتراب موعد الدورة الشهرية.

-العوامل الوراثية، أى إصابة أحد الأقارب بالاكتئاب، فيزداد خطر الإصابة به.

وهناك العديد من الأعراض التى قدمتها منظمة الصحة العالمية، ومنها:

- فقدان الرغبة الجنسية.

- نزول الوزن غير المرغوب.

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-فقدان الشغف حول الأشياء التى كانت تشعره بالفرحة قديما.

-فقدان الشهية.

-الأرق أو كثرة النوم.

- قلة الحركة وعدم الرغبة فى الكلام.

-التعب والشعور بالكسل.

- سيطرة المشاعر السلبية على تفكيره.

- ضعف القدرة على التفكير أو التركيز.

- تفكيره الزائد فى الانتحار أو محاولته بفعلها.