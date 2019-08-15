شكرا لقرائتكم خبر عن لكبار السن.. احمِ نفسك من كسر العظام بسبب السقوط بـ 5 نصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع التقدم فى العمر تزداد مخاطر السقوط المتكرر، الذى يسبب الكسور، حيث تصبح العظام أكثر هشاشة ولا تلتئم بسهولة، فى هذا التقرير نتعرف على عوامل تزيد من خطر السقوط و 5 نصائح تحميك من السقوط المتكرر، وفقاً لموقع "كلايفلاند كلينيك".



السقوط لكبار السن

عوامل تزيد من خطر السقوط المتكرر

من المهم أن تعرف ما إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك معرضين لخطر السقوط، وهناك عوامل خطر تزيد من خطر السقوط المتكرر للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وتشمل هذه العوامل:

-التهاب المفاصل.

-الاكتئاب.

-الدوخة.

-مرض مزمن.

-تناول أكثر من أربعة أدوية.

عوامل الخطر الأخرى الهامة هي:

-ضعف بنية الجسم السفلي.

-نقص فيتامين D.

- مشاكل المشي أو عدم القدرة على التوازن.

Advertisements

-استخدام بعض الأدوية (مثل المهدئات أو مضادات الاكتئاب).

-مشاكل في الرؤية.

-ألم القدم.

-وجود مخاطر فى المنزل مثل نوعية السجاد التى تسبب السقوط أو وجود فوضى فى المنزل.

نصائح لتقليل خطر السقوط

استخدم هذه النصائح للحفاظ على نفسك من خطر السقوط:

-تحقق من الأدوية التى تتناولها، حيث أن تناول أربعة أو أكثر من الأدوية يزيد من فرصتك في السقوط، لذا استشر طبيبك حتى يقوم بتقليل عدد الأدوية.

-راجع طبيب العيون سنويًا حتى ترتدى نظارات طبية تجعلك ترى جيداً وتعالج أى مشاكل فى نظرك.ابحث عن أحذية أو جوارب لا تسبب الإنزلاق فى المنزل.

-مارس التمارين التي تجعل ساقيك أقوى وتعمل على تحقيق التوازن.

-اعتمد على عصا أثناء المشى حتى تتجنب السقوط وللاتكاء عليها.

-تخلص من مصادر الفوضى فى منزلك، وقم بتغيير السجاجيد التى تقوم بعرقلتك أثناء المشى.