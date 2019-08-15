شكرا لقرائتكم خبر عن التفكير السلبى يدمر صحتك.. اعرف 4 طرق تجعلك تفكر بشكل إيجابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التفكير السلبى من أكثر الأشياء التى تؤثر على الصحة بشكل سئ، ووفقاً للأبحاث العلمية، فإن الأشخاص الذين يفكرون بشكل إيجابى لديهم مهارات أفضل في التغلب على التوتر، ومناعة أقوى، ومخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من الأشخاص الذين يفكرون بطريقة سلبية، فى هذا التقرير نقدم أبرز الطرق التى تساعدك على التفكير بشكل إيجابى، وفقاً لموقع Very well mind.



التفاؤل

4 طرق للتفكير بشكل إيجابى

هناك بعض الاستراتيجيات الشائعة للتفكير بإيجابية منها تعلم كيفية تحديد الأفكار السلبية واستبدال هذه الأفكار بأفكار أكثر إيجابية، وعلى الرغم من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت، فقد تجد في النهاية أن التفكير الإيجابي يبدأ يظهر بشكل طبيعي بعد أن تتخلص من الأفكار السلبية، وفيما يلي أربعة أشياء يمكنك القيام بها للتفكير الإيجابي.

تجنب الحديث السلبي عن النفس

احرص من صوتك الداخلى وحديثك مع نفسك، فهل تتحدث عن نفسك بشكل سلبى طوال الوقت، فأنت بذلك ترسخ أفكار سلبية فى مخك والعكس صحيح، إذا كان الحديث عن نفسك يركز على الأفكار السلبية، فإن ثقتك بنفسك تقل وهو ما ينعكس على سلوكك.

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وللتخلص من هذا الصوت السلبى لاحظ هذه الأفكار السلبية والناقدة لنفسك واستبدلها فوراً بأفكار إيجابية وتحدث عن نفسك بشكل إيجابى.

روح الدعابة

قد يكون من الصعب أن تظل متفائلاً عندما يكون هناك القليل من الفكاهة في حياتك، حتى عندما تواجه التحديات ، من المهم أن تستمر فى الضحك والمرح، حيث أن روح الدعابة يمكن أن يقلل من إجهادك ويزيد من نظرتك الإيجابية للحياة، يمكن أن يساعدك البحث عن مصادر للفكاهة مثل مشاهدة مسرحية كوميدية أو سماع النكات في المزيد من الأفكار الإيجابية.

التفاؤل

تعلم التفكير الإيجابي يشبه تقوية العضلات، كلما كنت تستخدم التفكير الإيجابى، كلما أصبحت أقوى، لذا فإن التفاؤل ينعكس على أفكارك فتصبح أكثر إيجابية والعكس صحيح.

تمارين التفكير الإيجابى

التفكير الإيجابي في مواجهة المواقف الصعبة من الأشياء الصعبة التى تعتبر بمثابة تمرين لك، إذا وجدت نفسك تتعاطى الأفكار السلبية، يمكنك البحث عن طرق لتقليل الحديث السلبي عن النفس وإيجاد نظرة أكثر تفاؤلاً.

اتصل بصديق أو أحد أفراد أسرتك يمكنك الاعتماد عليهم لتقديم التشجيع والتعليقات الإيجابية، تذكر أنه للتفكير الإيجابي ، تحتاج إلى الاهتمام بنفسك واستثمار الطاقة في الأشياء التي تستمتع بها ويجب أن تكون صداقات مع أشخاص متفائلين.