ارتفاع نسبة الإصابة بـ"الإيدز" إلى 3.4% في أديس أبابا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجّلت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، العام الجاري، ارتفاعاً في معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة "الإيدز" بنسبة 3.4%.

وقال دانئيل بتر، مدير العلاقات العامة في مكتب الوقاية والمراقبة من مرض "الإيدز" (حكومي): "إن نسبة الإصابة بالفيروس زاد خلال 2019 وبلغ 3.4% بعد أن كان 3% سنة 2018".

وأفاد بأن معدل الإصابة في المدن الأخرى والأرياف تمثل نسبة 0.4%، مضيفاً أن العاصمة أديس أبابا تأتي في الترتيب الثاني بخصوص انتشار المرض بعد مدينة جامبيلا، غربي البلاد والمتاخمة لدولة جنوب السودان، حيث سجلت نسبة 4.8% من إجمالي الحالات.

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وذكر بتر: "عدد المصابين بالإيدز في أديس أبابا يبلغ حالياً نحو 109 آلاف، غالبيتهم شباب من الجنسين تتراوح أعمارهم بين 15و24 عاماً"، موضحاً أن العاصمة تشهد سنوياً 1400 إصابة جديدة.

وحدّدت معطيات مكتب الوقاية والمراقبة من مرض "الإيدز"، أسباب توسّع الفيروس في كثرة النوادي الليلية، وإدمان المنشطات، وتهاون الجهات المعنية في توعية المجتمع.

واكتُشِف المرض أول مرة في إثيوبيا عام 1987، حيث أنشئ منذ ذلك الوقت مكتب الوقاية والمراقبة من مرض "الإيدز"، ويمتلك 38 ألف فرع في مدن وقرى البلاد.