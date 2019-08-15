شكرا لقرائتكم خبر عن تخلص من الحر وسخونته.. الطماطم والكوسة والخيار مرطبات طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعانى البلاد هذه الأيام من ارتفاع شديد فى درجات الحرارة مصاحبا لارتفاع نسبة الرطوبة، مما يستدعى ضرورة الحصول على مرطبات لخفض درجة حرارة الجسم والشعور بالانتعاش خلال ذروة الموجه الحارة، وبالرغم من أن الماء ضروري لصحة الإنسان، لكن الماء وحده لا يرطب الجسم، ويجب تناول الأطعمة الصحية المرطبة لتعويض الجسم ما يفقده من الأملاح بسبب العرق.

ووفقا لموقع" medicalnewstoday"فهناك عدد من الأطعمة تمنح الجسم الرطوبة اللازمة خلال أوقات ارتفاع درجات الحرارة وهى:

الخيار

يتكون من نسبة 96% ماء وهو مصدرًا للبوتاسيوم ويحتوي أيضًا على الفوسفور والمغنيسيوم وكمية صغيرة من الكالسيوم، وماء الخيار هو أيضًا مشروب صيفي شهير للأشخاص الذين لا يحبون طعم الماء العادي.

الخس

يتكون من 95% ماء، ويتميز بأنه منخفض في الكربوهيدرات والسكر و يحتوي على الألياف والفيتامينات A و K والبوتاسيوم والزنك، كما توجد له فائدة لا يعرفها الكثثيرين وهى أنه يساعد على النوم.

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الكرفس

الكرفس يحتوى على 95% منه ماء ، كما أنه من الخضراوات منخفضة في السعرات الحرارية والبروتين والكربوهيدرات واالألياف، كما يوفر الفيتامينات A و K ، وكذلك الفولات والبوتاسيوم.

الطماطم

على الرغم من أن الكثير من الناس يعتبرون الطماطم خضروات إلا أنها فاكهة غنية بالألياف والفيتامينات C و K والفولات والبوتاسيوم، تحتوي الطماطم أيضًا على اللايكوبين ، مما يساعد على منع تلف الخلايا.

الكوسة

الكوسة تتكون من 92% من الماء، وتحتوي الكوسة على المنجنيز والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامينات A و C و K والألياف كما أنها تحتوى على مضادات الأكسدة مثل اللوتين وزياكسانثين ، والتي قد تساعد في مكافحة تلف الحمض النووي للجسم.

والترطيب هو أكثر من مجرد شرب الماء، تحتوي العديد من الأطعمة على الماء والمواد المغذية الإضافية التي تعتبر حيوية لصحة جيدة، فتناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات طريقة جيدة لتزويد الجسم بالفيتامينات والمعادن والألياف ، مع إضافة كمية المياه اليومية.