شكرا لقرائتكم خبر عن للحوامل.. احذرى من الجفاف خطر على صحتك والجنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجفاف أكثر شيوعًا أثناء الحمل، والحالات الحادة منه تمثل خطورة بالغة على الأم والطفل، حيث يفرض الجنين مطالب شديدة على الجسم، وتحتاج النساء الحوامل إلى تناول المزيد من العناصر الغذائية، وحالات غثيان الصباح تلعب أيضا دورا في الإصابة بالجفاف .

ووفقا لموقع " medicalnewstoday" تتمثل أعراض الجفاف أثناء الحمل بالعطش دائما تشمل علامات الجفاف الأخرى:

- شعور جاف في الحلق أو الفم.

- شفاه جافة مشقوقة.

- البشرة الجافة المظهر.

- قلة التبول.

- البول الداكن اللون.

- عدم التعرق حتى في الطقس الحار.

- الشعور بالضعف أو الإرهاق.

Advertisements

- الإمساك .

- الشعور بالدوار.

- التغييرات في نمط حركة الطفل.

- انخفاض ضغط الدم والذي قد يسبب الدوخة أو الإغماء.

- الجفاف الشديد يمكن أن يسبب صدمة وقد يؤذي الطفل أيضًا.

وتنقسم أسباب الجفاف إلى فئتين عامتين عند الحوامل أهمها عدم شرب كمية كافية من الماء، ويمكن التخلص منه بسهولة بشرب كميات اضافية من الماء.

أما السبب الأخر فى حدوث حاله الجفاف عند السيدات الحوامل هو عدم امتصاص كمية كافية من الماء بسبب كثرة الغثيان و القيء أثناء الحمل ، كما هناك بعض الحالات الطبية وخاصة تلك التي تسبب القيء والإسهال يمكن أن تجعل من الصعب على الجسم امتصاص الماء الذي يحتاجه جسم المرأة الحامل.

يمكن أن تسبب مشاكل صحية أخرى خاصة تلك التي تؤثر على التمثيل الغذائي على الاصابة بالجفاف مثل الفشل الكلوي، وبعض الاضطرابات الأيضية النادرة، والاضطرابات المعوية مثل مرض كرون أو مرض الاضطرابات الهضمية التي تجعل من الصعب امتصاص المواد الغذائية.