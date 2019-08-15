أطفال السكري والربو يحتاجون إلى رعاية خاصة في الصيف

إذا كان طفلك مريض بالسكري أو الربو فهو في حاجة إلى رعاية صحية خاصة ومتابعة في فصل الصيف.

وقال الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في مصر، إن الأطفال مرضى السكري والربو يتطلبون رعاية خاصة في فصل الصيف، الذي يشهد الإجازات الدراسية، وترتفع خلاله درجات الحرارة والرطوبة.





ووجّه سليمان بعض نصائح للأمهات ممن لديهن أطفال مرضى بالسكري كالتالي:

- زيارة الطبيب مع بداية الصيف لتقييم الحالة والاطمئنان ومعرفة حدود النشاط البدني المسموح به، وإدراك التدابير الجديدة بشأن العلاج والطعام.

- لا تترك طفلك مريض السكري يأكل حلويات دون تحكم، ويُفضَّل عدم تناولها أمامه.





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- عدم ترك الطفل يتمادى في اللعب والنشاط البدني لا سيّما وسط أصحابه.

- في زحام الصيف والإجازة لا ننسى الأدوية وجرعاتها في مواعيدها، مع قياس نسبة السكر يومياً بالجهاز في المنزل.

- التركيز على الخضروات والفواكه غير السكرية ولا مانع من أكل اللحوم لكن بدون دهون.





كما وجّه استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في مصر، بعض النصائح أيضاً للأمهات ممن لديهن أطفال مرضى الربو كالتالي:

- الانتباه إلى التراب والزحام والمجالس التي تضم مدخنين، وكذلك تناول الآيس كريم وشرب العصائر والمياه المثلجة.

- تفادي المجهود الزائد والخروج والدخول إلى أماكن درجات حرارتها مختلفة، لذا لا ننسى الدواء خصوصاً اصطحاب البخاخات دائماً.