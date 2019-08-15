شكرا لقرائتكم خبر عن صالونات الحلاقة والمراكز الطبية سبب الإصابة بعدوى المكورات العنقودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكثير من البكتيريا والفيروسات المعدية تنتشر من حولنا دون أن نراها وتظهر مشاكل صحية مفاجئة دون معرفه سببها ولكن بعد التشخيص يظهر السبب وجود عدوى، ومن بين هذه الأنواع من الأمراض المعدية التى تسببها سلالات البكتيريا العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيللين وهو نوع من أنواع المضادات الحيوية المستخدَمة في علاج العدوى.

ووفقا لموقع" مايو كلينك" تعد أبرز أسباب انتقال العدوى بهذا النوع من البكتيريا من اماكن الرعايا الصحية الغير نظيفة أو المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوى أو اجراء عمليات جراحية او تركيب أطراف صناعية، أيضا قد تنتقل العدوى بهذا المرض البكتيرى من خلال مراكز التجميل وصالونات الحلاقة نتيجة الأدوات الغير نظيفة.

تَظهر عدوى الجلد البكتيرية بما في ذلك بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية عامة كحدبات حمراء مؤلمة ومتورمة قد تشبه البثور وتكون مليئة بالصديد والافرازات مما يؤدى إلى ارتفاع درجة حراره الجسم.

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قد يتطور الأمر ليصل إلى خراجات عميقة ومؤلمة تحتاج إلى تدخل طبى فورى وإجراء جراحة للتخلص من هذا الصديد، وقد تكون العدوى مقتصرة على الجلد الخارجى فقط وأحيانا يبدو الأمر صب بوصول العدوى إلى العظام والمفاصل ومجرى الدم والرئتين وهى حاله شديده الخطورة.

تُوجد أنواع مختلفة من بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية، والتى توجد على الجلد أو الأنف وفى هذه الحاله تكون غير ضارة ولا تمثل أى خطورة على صحة الانسان، ولكنها تتحول إلى ضارة وتهاجم جسم الانسان إذا تسللت عبر قطع او جرح فى الجلد ومن هنا تظهر المشكلة.

وأكدت العديد من الأبحاث أن هذا النوع من البكتيريا تحدث نتيجة سوء استخدام المضادات الحيوية أثناء الإصابة بنزلات البرد والأنفلوانزا.