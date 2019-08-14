شكرا لقرائتكم خبر عن نظام الكيتو دايت يقاوم خطر نوع من أمراض السرطان.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة أن نظام الكيتو دايت الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون والكربوهيدرات والذي يتبناه المشاهير قد يساعد في إبطاء نمو بعض أنواع السرطان.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أثبت النظام الغذائي فعاليته في السيطرة على الأورام في الفئران التي تعاني من نوع معين من سرطان الرئة أو المريء يسمى سرطان الخلايا الحرشفية.

وقد اكتشف الباحثون في جامعة تكساس ، باختبار نظريتهم في عينات دم من البشر ، أن سرطان الخلايا الحرشفية كان أكثر عرضة لتأثيرات تكسير الجلوكوز في النظام الغذائي مقارنةً بأنواع السرطان الأخرى.

يقول الباحثون إن النتائج تشير إلى أننا يمكن أن نصل إلى نقطة حيث يمكن لأطباء المرضى الذين يعانون من هذا النوع من السرطان أن يوصوا بتعديل غذائي معين - علاوة على الطب التقليدي - للحد من نمو السرطان.

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وقال الدكتور "يونج وان كيم" ، مؤلف الدراسة وأستاذ مساعد للعلوم البيولوجية في جامعة يو تي دالاس ، إن "التلاعب بمستويات الجلوكوز سيكون استراتيجية جديدة تختلف عن مجرد محاولة قتل الخلايا السرطانية مباشرة بالكيماوى".

وتابع "وان كيم": "ربما يمكننا التعامل مع نظامنا البيولوجي الخاص قليلاً أو تفعيل شيء ما لدينا بالفعل من أجل مكافحة السرطان بشكل أكثر فعالية."

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استكشاف ارتباط توقف نمو السرطان والكيتو دايت.

وجدير بالذكر أن الكيتو دايت هو نظامًا غذائيًا غني بالدهون الجيدة وقليل الكربوهيدرات والسكر.