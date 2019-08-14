دراسة: القهوة تسرع استعادة وظيفة الأمعاء بعد جراحة القولون والمستقيم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى المرضى من عدم القدرة على تناول الأطعمة أو المشروبات بعد جراحات المعدة، لكن كشفت دراسة علمية حديثة أن القهوة تسرع استعادة وظيفة الأمعاء بعد جراحة القولون والمستقيم.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthNews”، قام الدكتور "سيمون هاسلر جرير"، مدير مستشفى“Kantonsspital Baden” في سويسرا، وزملاؤه بتعيين 115 مريضاً خضعوا لاستئصال القولون بالمنظار الجراحي الاختياري لتلقي إما القهوة (56 مشاركًا) أو الشاي غير المحتوي على الكافيين (59 مشاركًا).

وخضع المرضى لعملية جراحية في القولون أو المستقيم في مستشفى عام معتمد في سويسرا وتم إعطاؤهم 150 مل من مشروبهم المخصص في الساعة 8:00 صباحًا، والساعة 12:00 ظهراً ، و 5:00 مساءً، وتم ذلك كل يوم بداية من اليوم التالي للجراحة حتى خروجهم من المستشفى.

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ووجد الباحثون أن أول حركة الأمعاء بعد العملية الجراحية وقعت مبكراً بمعدل 9 ساعات في المجموعة التي تلقت القهوة، وكان المرضى الذين تلقوا القهوة يقيمون في المستشفى لمدة أقصر (ستة مقابل سبعة أيام للأشخاص الآخرين).

وكتب الباحثون "تشير دراستنا إلى أن تناول القهوة المبكرة بعد جراحة استئصال القولون والمستقيم بالمنظار الاختياري يؤدي إلى الشفاء بشكل أسرع وتعزيز وظيفة الأمعاء وبالتالي يقلل من مدة الإقامة في المستشفى".

وأضاف الباحثون أنه "نظرًا لسهولة توفرها وتأثيرها الضار المنخفض، يمكن دمج القهوة بعد الجراحة للمرضى الذين يخضعون لعمليات استئصال القولون والمستقيم."