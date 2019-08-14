شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن تقتلك السمنة.. اعرف كيف تؤثر على صحة قلبك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السمنة من المشكلات الصحية الشائعة بين كثير من الناس، وازدادت هذه المشكلة فى السنوات الأخيرة، وقد تكون السمنة من أبرز الأسباب فى أن تكون أمراض القلب أكثر أسباب الوفاة في العالم، حيث ربطت دراسات متعددة بين السمنة وزيادة معدلات الوفاة لدى الرجال والنساء على حد سواء، بحسب موقع "كليفلاند كلينيك".

وقد ارتفع خطر الوفاة بنسبة 10٪ لدى أولئك الذين انتقلوا من مؤشر كتلة الجسم الطبيعي إلى فئة زيادة الوزن، بينما ارتفع هذا الخطر بنسبة 20 إلى 30 % عندما انتقلوا إلى فئة السمنة، وفي السمنة المفرطة، ارتفع خطر الوفاة بنسبة 100 % تقريبًا ، وكانت الوفاة بالأزمة القلبية 4 أضعاف وفاة الشخص الذي لديه مؤشر كتلة الجسم الطبيعي.



السمنة

اضرار السمنة على صحة القلب

-الوزن الزائد لا يسبب نوبات قلبية مباشرة، ولكنه يسهل التفاعلات الأخرى التي يمكن أن تحدث وتؤدى لمشاكل بصحة القلب.

-ارتفاع الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم والسكري والتدخين يؤدي إلى تراكم البلاك في الشرايين والسمنة تتفاعل مع عوامل الخطر الأخرى لجعل تراكم البلاك أسرع، مما يؤدى إلى تصلب الشرايين وحدوث أمراض القلب.

-يؤدي الوزن الزائد إلى مقاومة الأنسولين، كلما زادت نسبة الدهون لديك، زادت مقاومة الأنسولين، يؤدي هذا إلى إفراز المزيد من الأنسولين لجسمك، مما يجعلك تخزن الدهون، بعد ذلك تصبح أكثر مقاومة للأنسولين، وتصنع المزيد من الأنسولين، وتخزن المزيد من الدهون، وقد تكون لديك مرض السكري، مما يضاعف خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية 3 مرات تقريبًا.

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-تؤثر دهون الجسم أيضًا على مستويات الدهون في الدم، كلما زاد وزنك ، من المحتمل أن تكون مستويات الكوليسترول الضار عالية ونسبة الدهون الثلاثية أعلى وتنخفض مستويات الكوليسترول الجيد.



اضرار السمنة

-يرتفع ضغط الدم عندما يضطر القلب إلى ضخ المزيد من الجهد لإيصال الدم إلى شبكة الشرايين في الجسم، بمرور الوقت ، تصبح عضلة القلب التي تكافح أكثر سماكة، مما يزيد من خطر الإصابة بقصور القلب وعدم انتظام ضربات القلب.

بالإضافة إلى ذلك ، يعاني الكثير من الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة من توقف التنفس أثناء النوم، وتوقف التنفس أثناء النوم يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو الوفاة بنسبة 30 % خلال أربع أو خمس سنوات فقط.

يميل الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم إلى الشعور بالجوع ، وزيادة الوزن من تناول وجبة خفيفة ويواجهون مشكلة في فقدان الوزن عند المحاولة.