شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشف المرض وعالجه مبكرا.. 8 علامات تدل على إصابتك بسرطان المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المعدة جزء أساسي من الجهاز الهضمي، حيث ينتقل الطعام إلى أسفل المريء وإلى المعدة لخلطه بالأحماض والإنزيمات، وتزداد حالات الإصابة بسرطان المعدة مؤخراً، ولكن الاكتشاف المبكر له يساعد فى العلاج، فى هذا التقرير نتعرف على العلامات التى تدل على إصابتك بسرطان المعدة وأسبابه، وفقاً لموقع "Health".

يصيب سرطان المعدة عادة الأشخاص في أواخر الستينيات والسبعينيات من العمر، لكنه نادر ما يصيب الشباب أيضًا، ويزداد معدل الإصابة بسرطان المعدة عند الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا مليئا بالأطعمة المالحة.



سرطان المعدة

أنواع سرطان المعدة

هناك نوعان رئيسيان من سرطان المعدة هما:

-سرطان غدي - أكثر من 95 % من سرطانات المعدة هي غدية، يبدأ السرطان في خلايا الغدة التي تبطن المعدة

-سرطان الخلايا الحرشفية - سرطان خلايا الجلد الموجودة بين خلايا الغدة وبطانة المعدة.

تشمل الأنواع الأخرى النادرة جدًا من سرطان المعدة نوعًا من سرطان الغدد الليمفاوية في المعدة (الأنسجة اللمفاوية المرتبطة بالغشاء المخاطي) ، وأورام انسجة المعدة والأمعاء (GIST) وأورام الغدد العصبية في المعدة.

أسباب سرطان المعدة

السبب الدقيق لسرطان المعدة غير معروف، وتشمل عوامل الخطر التي تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض ما يلي:

التدخين - تظهر الأبحاث أن هذا يضاعف من خطر الإصابة بسرطان المعدة.العمر - يتم تشخيص معظم الحالات في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.الجنس سرطان المعدة أكثر شيوعاً في الرجال مرتين أكثر من النساء.

-عدوى بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

-إذا كان الشخص قد خضع لاستئصال جزئي لقرحة المعدة (قد يصاب الشخص بسرطان المعدة بعد حوالي 20 عامًا من إجراء هذه العملية).

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- طفرة في الجين الوراثى تسبب اضطراب الأمعاء.

- الوراثة.

أعراض سرطان المعدة

تشمل أعراض سرطان المعدة ما يلى:

-عسر الهضم (مثل الحرقة ، الانتفاخ أو التجشؤ).

-الشعور بالشبع والامتلاء ، حتى بعد تناول وجبة صغيرة.

-الغثيان أو القيء (أو كليهما).

-ألم وصعوبة في البلع.

-التعب أو الضعف غير المبرر.

- دم في القيء.

-براز أسود اللون.

-فقدان الوزن أو فقدان الشهية.