8 تدابير ضرورية تقيك موجة الحر المقلبة

موجة حر مقبلة في دول عربية وأوروبية

يعدّ شهر أغسطس من أكثر شهور الصيف ارتفاعاً في درجات الحرارة، وتواجه بعض البلدان العربية ودولاً أوروبية، خلال الـ72 ساعة المقبلة، موجة شديدة الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة، ما يتطلّب توخي الحذر.

ووجّهت الدكتورة فرح حسين، استشاري التغذية العلاجية، وعضو الاتحاد الأوروبي للتغذية الإكلينيكية، نصائح لمواجهة موجة الحر، إذ دعت إلى الإكثار من شرب السوائل، خصوصاً المياه، بمعدل كوب كل ساعة.

وشدّدت على أهمية إخلاء السيارات من الولاعات والمشروبات الغازية والعطور والبطاريات، وكل ما هو قابل للاشتعال.

وتتمثلّ التدابير الوقائية التي طرحتها فرح حسين في النقاط التالية:

1- الإكثار من تناول الفاكهة والخضراوات الغنية بالمياه، مثل الخيار والخس والكانتلوب، فضلاً عن الأناناس والبطيخ والتوت بأنواعه.

2- أكل الوجبات المُعدَّة في المنزل لضمان سلامة الأطعمة وحفظها بالطرق الصحية.

3- تفادي الأطعمة المالحة والمحفوظة والمصنّعة، لتجنُّب أي تسمّم غذائي بسبب الحرارة.

4- الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة خاصةً في الفترة المتراوحة بين الساعة الـ9 صباحاً والـ4 عصراً.

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5- ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والمريحة.

6- استخدام واقي الشمس والنظارة الشمسية والمظلة أو القبعة لا سيّما الأطفال وكبار السن.

7- ترطيب الوجه والبشرة باستمرار.

8- فتح نوافذ السيارة قليلاً.

كما طالبت استشاري التغذية العلاجية وعضو الاتحاد الأوروبي للتغذية الإكلينيكية، أي شخص يصاب بضربة شمس أو حالة إجهاد حراري بالآتي:

1- اتباع إجراءات الإسعافات الأولية.

2- قياس الوظائف الحيوية فوراً، مثل ضغط الدم والحرارة والنبض.

3- الاستحمام بماء بارد.

4- التوجّه إلى أقرب مركز طبي لإجراء اللازم.