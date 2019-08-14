شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس الحار والشمس والرطوبة يتسببون فى تورم الأقدام فى الصيف.. اعرف العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تنتفخ وتتورم أيدي بعض الناس أو أذرعهم أو أقدامهم عندما يتعرضون لطقس حار، ما يُعرف باسم الوذمة، الأمر الذى لا يدعو للقلق، ولكن ما الذي يسبب تورم القدمين والساقين والكاحلين في الحرارة.. هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، وفقاً لموقع Doctor.



تورم الساق

أسباب تورم القدمين فى الطقس الحار

يمكن أن يؤدي الطقس الحار والشمس والرطوبة إلى زيادة تدفق الدم إلى بشرتك.

يحدث التورم عندما يتحرك السائل من الأوعية الدموية إلى أنسجة بشرتك، مما قد يزداد سوءًا إذا كانت مستويات الملح لديك منخفضة بالفعل، وهذا يجعل بشرتك تبدو منتفخة ومتورمة وحمراء، حيث تتجمع السوائل حول المنطقة المصابة.

هل تورم القدمين في الحرارة شيئاً خطيراً؟

عادة ما يزول التورم الناتج عن حرارة الطقس من تلقاء نفسه بمجرد التأقلم مع درجة الحرارة الجديدة، ومع ذلك، إذا لم يقل ​​التورم خلال بضعة أيام، فاطلب استشارة الطبيب، وإذا كنت تعاني من أي من الأعراض الإضافية التالية، بجانب التورم يجب أن تذهب لطبيب فوراً:

-ارتفاع درجة الحرارة.

- ضيق التنفس.

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-ألم شديد واحمرار في المنطقة المصابة.



الصيف

علاج التورم الناتج عن الحرارة والوقاية منه

يعد الحفاظ على الهدوء والراحة هو أفضل طريقة لتجنب التورم المرتبط بالحرارة، تأكد من الحفاظ على رطوبتك لتقليل خطر الإصابة بالجفاف.

إذا وجدت نفسك لديك تورم القدمين والكاحلين والساقين أو اليدين ، فجرب ما يلي:

-حافظ على برودة الهواء - يمكن أن يساعد ذلك في تقليل تأثيرات الوذمة الحرارية.

-اشرب الكثير من الماء.

-ارتدِ ملابس فضفاضة وواسعة، واستفد من التكييف والمناطق المظللة.

-شجع التحسن في تدفق الدم عن طريق التمرينات، مثل المشي، أو رفع المنطقة المتأثرة بالتورم لأعلى.