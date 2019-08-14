شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الأطعمة الغنية بالدهون توقف إشارة الشبع في المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أن النظام الغذائي الغني بالدهون يوقف تشغيل إشارة الشبع في المخ والتي تشير إلى وقت امتلاء المعدة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشير الدراسة إلى وجود صلة بين الأمعاء والدماغ تساعد في شرح كيف تؤدي الوجبات الإضافية إلى زيادة الوزن.

وقال قائد الدراسة "ماكوتو فوكودا"، أستاذ مساعد لطب الأطفال في كلية بايلور للطب: "لقد اكتشفنا قطعة جديدة من اللغز المعقد حول كيفية إدارة الجسم لتوازن الطاقة والتأثير في الوزن".

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ووجد الباحثون خلال دراسة على الفئران أن التي تستهلك نظام غذائي غني بالدهون أظهرت زيادة في مستويات هرمون الببتيد (GIP)، ويتم إنتاج هذا الهرمون في القناة الهضمية ويشارك في إدارة توازن الطاقة في الجسم.

في الدراسة ، وجد العلماء أن هرمون “GIP” الزائد ينتقل عن طريق الدم إلى الدماغ، حيث يمنع عمل هرمون الليبتين - هرمون الشبع، وبالتالي ، تواصل الحيوانات الأكل واكتسبت وزنا.

ويؤدي منع تفاعل هرمون “GIP” مع الدماغ إلى استعادة قدرة اللبتين على تثبيط الشهية ويؤدي إلى فقدان الوزن لدى الفئران.

وجدير بالذكر أن هرمون الليبتين ، وهو هرمون تنتجه الخلايا الدهنية ، مهم في التحكم في وزن الجسم سواء في البشر أو الفئران.