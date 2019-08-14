شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" تحذر الأمهات من الرضاعة الطبيعية عند تناول الترامادول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA " من استخدام الأفيونات، مثل الكودايين، والترامادول أثناء فترة الرضاعة، بل توصى بوقف الرضاعة الطبيعية عند تناول هذه المسكنات.



التحذير من الرضاعة عند تناول الافيونات

وقالت الهيئة، إنه يجب على مقدمى الرعاية الصحية والنساء المرضعات مناقشة استخدام أدوية الألم والنظر في بدائل الكودايين، أو الترامادول، نظرًا لأن معظم الناس لا يعرفون تاثير هذه المواد المخدرة على الطفل الرضيع.

وأوصت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، بعدم الرضاعة الطبيعية أثناء العلاج بالكوديين أو الترامادول.



الكوادايين يعرض حياتك وحياة طفلك للخطر

وأضافت، إن الكوديين هو نوع من دواء للألم من الأفيونات، يستخدم الكوديين لعلاج الآلام الخفيفة إلى المعتدلة، وأيضًا لتقليل السعال، حيث يكون العلاج بمضادات الأفيون مناسبًا، والعلاجات البديلة غير كافية، وعادة ما يتم الجمع بينه وبين الأدوية الأخرى، مثل الأسيتامينوفين، في أدوية الألم التي تصرف بوصفة طبية، والأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، مثل أدوية السعال والبرد.

Advertisements

عندما يدخل الكوديين إلى الجسم، يتم تغييره في الكبد إلى المورفين، الشكل النشط من المورفين يخفف الألم والسعال، كما أنه مسئول عن الآثار الجانبية التي قد يتعرض لها بعض الأشخاص.

ما هو الترامادول وكيف يتم استخدامه؟

الترامادول هو دواء موصوف من الأفيون، ولابد من وصفة طبية لاستخدامه في البالغين لعلاج الآلام الشديدة بما فيه الكفاية، والتى تتطلب مسكن أفيوني والتي لا تكون العلاجات البديلة كافية.

على غرار الكوديين، عندما يدخل الترامادول الجسم، يتم تغييره في الكبد إلى شكله النشط، وهو يخفف الألم..



احذرى تناول الترامادول اثناء الرضاعة

وقالت "FDA "، أنه باستخدام الكوديين أثناء الرضاعة الطبيعية، وجدنا العديد من حالات النعاس الزائد، ومشاكل التنفس الخطيرة للطفل، بما في ذلك الوفاة، كما أن الترامادول له نفس المخاطر التي يتعرض لها الكودايين فيما يتعلق بعملية الأيض فائقة السرعة، وحدوث مضاعفات تهدد الحياة عند إرضاع الطفل رضاعة طبيعية.

أصدرت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) بلاغًا حول سلامة الدواء بخصوص التحذير القوي للأمهات، (من بين التحذيرات الأخرى) بأن الرضاعة الطبيعية لا ينصح بها أثناء العلاج بالكوديين، أو الترامادول، بسبب خطر ردود الفعل السلبية الخطيرة عند الرضع الذين يرضعون رضاعة طبيعية، مثل النعاس الزائد، وصعوبة الرضاعة الطبيعية، ومشاكل في التنفس قد تؤدي إلى الوفاة.