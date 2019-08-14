شكرا لقرائتكم خبر عن س وج .. كل ما تريد معرفته عن العلاج الإشعاعي للسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العلاج الإشعاعي هو شكل من أشكال علاج السرطان يستخدم أشعة إكس عالية الطاقة لتدمير الخلايا السرطانية والسيطرة عليها، وهو مثل العلاج الكيميائى، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على كيفية عمل العلاج الإشعاعي وما هي الآثار الجانبية المحتملة للعلاج الإشعاعى للسرطان، وفقاً لموقع Doctor.



العلاج بالاشعاع

س: ما هو العلاج الإشعاعي؟

العلاج الإشعاعي شكل من أشكال علاج السرطان يستخدم أشعة إكس عالية الطاقة لتدمير أو إصابة خلايا السرطان حتى لا تتكاثر، يمكن استخدامه لعلاج السرطانات الأولية أو السرطان المتقدم، حيث ينتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم.

يمكن أيضًا إتلاف بعض خلايا الجسم الطبيعية عن طريق العلاج الإشعاعي، لكنها أفضل في إصلاح نفسها من الخلايا السرطانية، لذلك تميل إلى التعافي بشكل أسرع.

س: كيف يتم إعطاء العلاج الإشعاعي؟

كثير من الأشخاص المصابين بأنواع مختلفة من السرطان لديهم علاج إشعاعي كجزء من علاجهم وهناك عدد من الطرق التي يمكن إعطاء العلاج الإشعاعى بها:

توجيه الإشعاع من خارج الجسم، حيث تقوم الآلة بتوجيه الإشعاع في السرطان والأنسجة المحيطة به، أو من داخل الجسم (العلاج الإشعاعي الموضعي) حيث يتم وضع المواد المشعة في أنابيب رقيقة وتوضع في جسمك بالقرب من السرطان.

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هناك أيضًا علاج بالنظائر المشعة، من خلال إعطائك حقنة أو شراب أو كبسولة، قد يتم إعطاء العلاج الإشعاعي من تلقاء نفسه فقط باعتباره العلاج الوحيد المستخدم في علاج سرطان معين، أو يمكن تقديمه بالاقتران مع الجراحة أو العلاج الكيميائي.

يمكن أيضًا استخدام العلاج الإشعاعي لتقليل حجم السرطان والمساعدة في تقليل الألم أو عدم الراحة أو الأعراض الأخرى.

س: ما المدة التي تستغرقها دورة العلاج الإشعاعي؟

يعتمد هذا على نوع السرطان الموجود، مكانه، حجمه، الصحة العامة للمريض وعلاجات السرطان الأخرى التي قد يتعرض لها المريض.

يحتاج بعض الأشخاص إلى علاج واحد فقط، بينما يحتاج البعض الآخر إلى العلاج الإشعاعي 5 أيام في الأسبوع لعدة أسابيع، إذا تم استخدام العلاج الإشعاعي الداخلي ، فقد تترك عمليات الزرع في مكانها لبضع دقائق أو من يوم إلى ستة أيام أو بشكل دائم.

س:هل العلاج الإشعاعي مؤلم؟

العلاج الإشعاعي الخارجي لا يسبب الألم، من المهم أن تعرف أن أي شخص يخضع لهذا النوع من العلاج الإشعاعي لن يكون مشعًا وأنه من الآمن أن يكون على اتصال مع أشخاص آخرين، بمن فيهم النساء الحوامل والأطفال سواء قبل العلاج أو بعده.

مع العلاج الإشعاعي الداخلي، قد يكون هناك بعض الألم الخفيف من عملية الزرع، ولكن يجب ألا يكون هناك ألم شديد. على الرغم من وجود غرسات مشعة في مكانها في الجسم ، فقد تنبعث منها بعض الإشعاعات خارج جسمك.