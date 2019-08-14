شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش مسكنات.. الإفراط فى تناولها والمضادات الحيوية يدمر الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادات خاطئة وممارسات نفعلها يوميا دون أن يخطر ببالنا أن لها آثار ضارة على الجسم ويكون لها توابع وأعراض تحتاج إلى علاج طويل، ومن بين الأعضاء التى تتأثر كثيرا بالممارسات الخاطئة اليومية هى الكلى، ومن اهم الأخطاء التى تؤثر بالسلب على صحة الكلى هى الافراط فى تناول المسكنات بداعى او بدون.

ووفقا لموقع" webmd" فأن أدوية مضادة الالتهابات يمكن أن تلحق الضرر بالكلى فى حاله الافراط فى تناولها، أيضا استخدام مثبطات مضخة البروتون لعلاج قرحة أو ارتجاع المريء لفترة طويلة يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

أيضا المضادات الحيوية و المضادة للبكتيريا يمكن أن تلحق الضرر بالكلى فى حاله استخدامها كثيرا.

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تلجأ الكثير من السيدات لتناول كبسولات الأعشاب للتخلص من الوزن الزائد وقد يتسبب ذلك في تلف الكليتين، خاصة إذا كان الشخص يعاني من مرض في الكلى لأنها يمكن أن تزيد الحالة سوءًا أو تؤثر على كيفية عمل بعض الأدوية.

ومن اهم الطرق للحفاظ على سلامة وصحة كليتك يجب تناول طعام صحى، حيث تقوم كليتك بمعالجة كل ما تأكله أو تشربه، فتناول الكثير من الدهون والملح والسكر بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي سيء إلى ارتفاع ضغط الدم والسمنة ومرض السكري وغيرها من الحالات التي يصعب عمل الكليتين بشكل طبيعى، واتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الكثير من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة وعدد قليل من الأطعمة المصنعة مفيد لصحة الكلى.

كما يساعد الماء في الحصول على مغذيات مهمة لكليتك ونقل النفايات إلى المثانة في شكل بول، إذا كنت لا تشرب ما يكفي فقد تتوقف المرشحات الصغيرة الموجودة داخل كليتيك وتؤدي إلى تكون الحصوات والتهابات حتى الجفاف الخفيف يمكن أن يلحق الضرر بالكليتين إذا حدث ذلك كثيرًا، ويجب تناول ما لا يقل عن أربعة إلى ستة أكواب في اليوم .