شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. السجائر الإلكترونية بوابتك لاستخدام الحشيش بمعدل 3 أضعاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أن هناك "بوابة" جديدة يستخدمها المراهقون قبل الحشيش وهى "السجائر الإلكترونية".

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، على الرغم من أن الماريجوانا قد تكون آمنة بالنسبة لمعظم البالغين لاستخدامها ، فقد تم ربط مكوناتها ذات التأثير النفساني بتعطل نمو الدماغ لدى المراهقين.

وقال الباحثون إنه يستمر الدماغ في النضوج طوال فترة المراهقة وسن البلوغ.

وتشير الدراسات إلى إنه اعتبارًا من عام 2018 ، استخدم 10.5% من طلاب الصف الثامن الحشيش في العام الماضي.

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واستخدم 35.9% من الشباب الحشيش في العام الماضي، واستخدمها أكثر من 22% مرة واحدة على الأقل في الشهر الماضي.

وهناك طرق أكثر لاستخدام الحشيش أكثر من أي وقت مضى، والآن يمكن استخدامه مع الـ vape أو السجائر الإكترونية.

كما تبيع متاجر الدخان والمتاجر على الإنترنت نسخًا من الحشيش المملوءة بالسائل الإلكتروني تجعل من الأسهل على المراهقين الاستخدام.

وإذا كان المراهقون يستخدمون بالفعل السجائر الإلكترونية، فمن المرجح أن يبدأوا في استخدام الحشيش بمعدل 3.5 مرات أو غير ذلك ، وفقًا لتحليل جديد للدراسات السابقة من جامعة هارفارد الطبية.

يحذر الباحثون من أن النيكوتين ، أيضًا ، له تأثير نفسي ، وعند استخدامه مبكرًا في الحياة ، يمكن أن يضعف من قدرة الأطفال على حفظ المعلومات.