شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية التعامل مع مريض الإيدز بعد رفض عمال مستشفى استقبال مصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما شهد مستشفى كفر الزيات العام بمحافظة الغربية، واقعة مؤسفة، بعد قيام مواطن مدمن للمخدرات بافتراش أرض المستشفى، بعد رفضه لقرار أطباء الاستقبال بالمستشفى، واصرارهم على نقله لمستشفى حميات كفر الزيات، بعد أن تم إجراء تحليل مبدئي له وتبين إصابته بمرض الإيذر.



احمى نفسك من الايدز

حيث أصيب المرضى بحالة من الفزع فور علمهم بإصابته بمرض الإيدز، وعلى إثر ذلك قام عمال المستشفى برفعه من الأرض وإخراجه من المستشفى ووضعه فى توك توك، وطلبوا منه نقله لمستشفى حميات كفر الزيات.

ولمعرفة كيفية التعامل مع مريض الإيدز فى المستشفيات .. اعرف التفاصيل ..

ينتقل فيروس نقص المناعة البشري (HIV) ، وهو الفيروس الذي يسبب متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) ، عن طريق الاتصال الجنسي والتعرض للدم أو مكونات الدم المصابة، و من الأم إلى الوليد، يتم انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الدم، والسائل المنوي، والإفرازات المهبلية ، واللعاب ، والدموع ، وحليب الثدي ، والسائل الدماغي النخاعي ، والسائل الأمنيوتي ، والبول ، وينتقل أيضا من جميع سوائل الجسم الأخرى، والإفرازات، ومع ذلك، فإن الأدلة الوبائية قد تورطت فقط فى الدم، والمني، والإفرازات المهبلية ، وربما حليب الثدي في انتقال العدوى.



تعرف على اعراض الايدز

يزيد معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية من خطر تعرض العاملين في مجال الرعاية الصحية للدم، من المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، خاصةً عندما لا يتم اتباع احتياطات الدم وسوائل الجسم لجميع المرضى.



مريض الايدز وكيفية التعامل معه

تؤكد توصيات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" CDC"، على ضرورة اتباع عدة خطوات لمنع انتقال العدوى من مريض الايدز..تعرف عليها ..

أولا : ضرورة أن ينظر العاملون في الرعاية الصحية في جميع المرضى على أنهم محتمل أن يكونوا مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، أو غيرها من مسببات الأمراض المنقولة بالدم، وأن يلتزموا بشكل صارم باحتياطات مكافحة العدوى لتقليل خطر التعرض للدم وسوائل الجسم جميع المرضى.

ثانيا : تؤكد التوصيات على ضرورة منع العدوى فى المختبرات، وأيضا فى التعامل المباشر مع المرضى.

ثالثا: اتباع إرشادات واحتياطات العزل في المستشفيات.

رابعا :ممارسات مكافحة العدوى لطب الأسنان وماكينات الغسيل الكلوى

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خامسا: التعامل مع الدم ومشتقاته ،وسوائل الجسم الأخرى من جميع المرضى باعتبارهم من المحتمل أن يكونوا معديين.



اعرف ازاى تتعامل مع الايدز

سادسا: يجب الحرص من العاملين في مجال الرعاية الصحية من التعرض الوثيق للمرضى المصابين" بالايدز "حتى من خلال الجلد، أو الغشاء المخاطي للأعضاء، أو سوائل الجسم الأخرى، أو الجروح المفتوحة.

سابعا : اتباع سياسات المستشفى التي تحميك من فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المعدية لمنع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، لذلك لابد أن تتبع المستشفيات إرشادات صارمة للوقاية من العدوى ومكافحتها.

ثامنا : المحاقن والإبر هي "للاستخدام الواحد"، ويتم التخلص منها في حاويات الأدوات الحادة المعتمدة.



كيفية التعامل مع مريض الايدز

تاسعا: يتم تطهير وتعقيم الأجهزة الطبية القابلة لإعادة الاستخدام بعد كل مريض.

عاشرا : يتم التخلص من العديد من الأجهزة الطبية بعد الاستخدام مرة واحدة.

احدى عشر: يرتدي العاملون في الرعاية الصحية معدات واقية بما في ذلك البالطو، والقفازات والنظارات، عند تنفيذ أي إجراءات تنطوي على دم المريض أو سوائل الجسم.

اثنى عشر: يتم تنظيف جميع الدم المتسرب وسوائل الجسم وفقًا لإرشادات التنظيف الصارمة.

ثالث عشر: إذا لم يتوافر فى المستشفى الذى توجه إليه مريض الايدز طرق مكافحة العدوى ، يتم توجيه المريض الى مستشفى الحميات المؤهلة لإستقبال حالات الايدز، وفقا لما ذكرة الأطباء المصريين.



الايدز

حماية العاملين في المستشفى من فيروس نقص المناعة البشرية:

إذا تعرض عامل في المستشفى لحادث يتعلق بدمك ، فقد يُطلب منك السماح للمستشفى بفحص دمك بحثًا عن فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي والتهاب الكبد الوبائي بي، عن طريق فحص دمك، سيعرف المستشفى كيفية إدارة صحة هذا الشخص، على سبيل المثال، إذا ثبت أن دمك مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية، فقد يشمل ذلك توصية بمنح الموظف العلاج الوقائي بعد التعرض.