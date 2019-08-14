شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الأزمات القلبية أكثر شيوعا فى المناطق المليئة بمحلات الوجبات السريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلى ميل " البريطانية، فى تقرير لها اليوم الأربعاء، أن الأزمات القلبية أكثر شيوعًا في المناطق التي بها عدد أكبر من منافذ الوجبات السريعة، وفقًا لما ذكره العلماء ،حيث أجريت مقارنة فى منافذ الغذاء في أستراليا، مع سجلات المستشفيات من النوبات القلبية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لكل منفذ تم فتحه، ارتفع عدد الأزمات القلبية، وتعتبر أمراض القلب التاجية، بما في ذلك النوبة القلبية، هي السبب الرئيسي للوفاة، موضحة أن المناطق التي تشمل على مطاعم الوجبات السريعة، لديها معدلات أعلى من النوبات القلبية، كما ادعى العلماء.

وجد الباحثون في أستراليا، أنه كلما زاد عدد سلاسل الوجبات الجاهزة في المنطقة، حدثت اصابات قلبية أكثر.



الازمات القلبية ترتبط بوجود محلات الوجبات السريعة

استخدم العلماء بيانات من 3070 مريض تم إدخالهم إلى المستشفيات في "نيو ساوث ويلز"، بنوبة قلبية بين عامي 2011 و 2013، تم الإشارة إلى عنوان كل مريض في المنزل، بحيث يمكن للخبراء معرفة عدد سلاسل الوجبات السريعة الموجودة في كل حي من أحياءهم.

وجد الخبراء أنه مقابل كل متجر إضافي للوجبات الجاهزة في المنطقة، كان هناك ما يقرب من 4 نوبات قلبية لكل 1000 شخص كل عام.

وأشارت الصحيفة إلى أن المناطق التي يوجد بها عدد كبير من مطاعم الوجبات السريعة لديها معدلات أعلى من النوبات القلبية، وكانت النتائج هي نفسها في كل من المناطق الريفية والحضرية، حتى بعد ضبط عوامل الخطر الأخرى للأزمة القلبية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم.

قدم خبراء في جامعة نيوكاسل، في الاجتماع العلمي السنوي لجمعية القلب في أستراليا ونيوزيلندا.

وقال مؤلف الدراسة، تؤكد النتائج على أهمية البيئة الغذائية كمساهم محتمل في الصحة، حيث تم تعريف منافذ الوجبات السريعة على أنها أكثر من 10 تجار تجزئة للوجبات السريعة في أستراليا، استنادًا إلى دراسة استقصائية للسكان أجريت عام 2018 ،لم يشرح العلماء سبب وجود الرابط، ولم يقروا بأن المناطق الأكثر فقراً من المحتمل أن يكون لديها وفرة من متاجر الوجبات السريعة.

وجدت الصحة العامة في إنجلترا، أن المناطق الفقيرة في بريطانيا، مثل بلاكبول، بها 5 أضعاف منافذ الوجبات السريعة أكثر من المناطق الغنية.

وقد وجد سابقًا أن المناطق التي تضم عددًا كبيرًا من متاجر تناول الطعام في الخارج، بها عدد أكبر من السكان الذين يعانون من السمنة المفرطة، وتعتبر السمنة هي عامل خطر للإصابة بأمراض القلب

وأشارت الدراسة الى أن أمراض القلب والدورة الدموية، تسبب أكثر من ربع جميع الوفيات في بريطانيا .

وأكد التقرير أنه في المملكة المتحدة، يتناول خمس البالغين والأطفال الوجبات الجاهزة في المنزل مرة واحدة في الأسبوع أو أكثر، وفقًا لما ذكرته الصحة العامة فى بريطانيا " Public Health England

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في أستراليا، يتم إنفاق حوالي 34 % من ميزانية غذاء الشخص على تناول الطعام في الخارج في الفترة 2015/2016، بزيادة من 25% عن عام 1988، وفقًا للبيانات الرسمية، لقد أظهرت الدراسات السابقة أن القيمة الغذائية السيئة، والملح العالي، والدهون المشبعة، في الوجبات السريعة ترتبط بأمراض القلب.

يأمل الفريق في أن تُظهر النتائج التي توصلوا إليها صانعي السياسة أن مخاطر الإصابة بأمراض القلب لا تقتصر فقط على اختيارهم الشخصي، وإنما البيئة التي يعيشون فيها

وقال البروفيسور توم مارويك، رئيس لجنة البرنامج العلمي "إن حقيقة عدم اتخاذ خطوات السياسة المناسبة، على الرغم من تكلفة أمراض القلب والأوعية الدموية، لا تزال غامضة في أستراليا كما في أي مكان آخر في العالم.

ما هي النوبه القلبيه؟

تشير الأرقام إلى أن هناك 200 ألف زيارة مستشفى بسبب الأزمات القلبية في بريطانيا كل عام، في حين أن هناك حوالي 800 ألف سنويا في الولايات المتحدة.

تحدث نوبة قلبية، المعروفة طبياً باسم احتشاء عضلة القلب، عندما يتم حظر وصول الدم إلى القلب فجأة.

تشمل الأعراض ألم في الصدر، وضيق في التنفس والشعور بالضعف والقلق.

تتسبب النوبات القلبية عادة في الإصابة بأمراض القلب التاجية، والتي يمكن أن تحدث بسبب التدخين وارتفاع ضغط الدم والسكري.

عادة ما يكون العلاج دواء لاذابة الجلطات أو الجراحة لإزالة الانسداد.

وتنصح بالاقلال من خطر عدم التدخين، وممارسة الرياضة بانتظام.

تختلف النوبات القلبية، عن السكتة القلبية التي تحدث عندما يتوقف القلب فجأة عن ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، وعادة ما يكون ذلك بسبب مشكلة في الإشارات الكهربائية في العضو.

أشارت الأبحاث التي أجرتها جامعة كامبريدج في عام 2014 إلى أن الأشخاص الأكثر تعرضًا لمحلات الوجبات الجاهزة يكونون أكثر عرضة للسمنة بمقدار الضعف تقريبًا.

يعد مرض القلب التاجي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، يتم سرد النوبات القلبية كعرض رئيسي لأمراض القلب التاجيةنوفقا لهيئة الخدمات الطبية البريطانية NHS.

هناك أكثر من 100 ألف حالة دخول إلى المستشفى في بريطانيا كل عام بسبب النوبات القلبية، والتي تتم كل خمس دقائق، وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية.