شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الإجهاد يؤدى لخطر الإصابة بالزهايمر لدى النساء فى منتصف العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة boldsky أن الإجهاد يؤدي إلى خطر الإصابة بمرض الزهايمر لدى النساء في منتصف العمر، وقد نشرت نتائج الدراسة في المجلة الدولية لمجلة طب الشيخوخة، والتي أظهرت أن هرمونات التوتر تلعب دورًا غير متوازن بين الجنسين بالنسبة لصحة الدماغ، وترتبط بارتفاع معدلات الإصابة بمرض الزهايمر لدى النساء أكثر من الرجال.



الاصابة بالزهايمر يؤثر على المخ

قال الباحثون، إنه إذا أثبتت الدراسات المستقبلية أن استجابة الإجهاد تسبب الخرف، فإن الاستراتيجيات المصممة لمكافحة أو تخفيف التفاعلات الكيميائية للجسم مع الإجهاد قد تمنع أو تؤخر ظهور التدهور المعرفي.



الاجهاد يقودك للاصابة بمرض الزهايمر

أكدت سينثيا مونرو، أستاذة مساعدة في علم النفس والعلوم السلوكية: "لا يمكننا التخلص من الضغوط، لكننا قد نعدل الطريقة التي نستجيب بها للإجهاد، ويكون لنا تأثير حقيقي على وظائف المخ مع تقدمنا في العمر، في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز استخدمت مونرو وفريقها البيانات التي تم جمعها على أكثر من 900 مشارك ، 63 % من المشاركين كانوا من النساء في سن 47 عاما.

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أشارت سينثيا مونرو، أستاذة مساعدة في علم النفس والعلوم السلوكية إلى أنه لا يمكننا التخلص من الضغوط، لكننا قد نعدل الطريقة التي نستجيب بها للإجهاد، ويكون لنا تأثير حقيقي على وظائف المخ مع تقدمنا ​​في العمر.



مرض الزهايمر

وقالت الصحيفة، أنه في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، استخدمت مونرو وفريقها البيانات التي تم جمعها على أكثر من 900 مشارك ، 63 % من المشاركين كانوا من النساء في سن 47 عاما، ووفقا لجمعية الزهايمر، 1 من كل 6 نساء فوق 60 سيعانون من مرض الزهايمر مقارنة بواحد من كل 11 رجلاً.

وأشارت الصحيفة إلى أنه، لا توجد حاليا علاجات تمنع تطور المرض، قد يكون لمستويات الإجهاد المستمرة تأثير سلبي على حسن سير المخ، الاستجابة الطبيعية للضغط تسبب زيادة مؤقتة في هرمونات الإجهاد مثل الكورتيزول، وعندما تنتهي، تعود المستويات إلى خط الأساس وتتماثل للشفاء، ولكن مع الإجهاد المتكرر، أو مع الحساسية المعززة للضغط، يحمّل جسمك استجابة هرمونية متزايدة ومستمرة.



الزهايمر لدى السيدات

أضافت مونرو، إنه يتم تطوير الأدوية لمحاربة كيفية تعامل الدماغ مع مستويات الإجهاد، ويمكن استخدامه مع أساليب أخرى للتغلب على الإجهاد السلوكي لتقليل تأثير الإجهاد على المخ فى حالة الشيخوخة، ووفقا لتقارير مرض الزهايمر الدولي، يعيش حوالي 44 مليون شخص مصاب بمرض الزهايمر في جميع أنحاء العالم.