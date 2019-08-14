شكرا لقرائتكم خبر عن فى 3 خطوات.. اعرف علاج الضعف الجنسي لمريض السكر.. الدكتور أحمد عادل يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر مرض السكر من الأمراض التي تؤثر كثيراً على الأعصاب ويؤثر بالتبعية على الحالة الجنسية للرجل، حيث يعاني مريض السكر في مرحلة معينة من إصابته بالمرض بالضعف الجنسي وعدم القدرة على الانتصاب.

الدكتور أحمد عادل، مدرس امراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصر العيني، يوضح في التقرير التالي طرق علاج الضعف الجنسي لمريض السكر.

وأوضح الدكتور أحمد عادل في حديثه لـ"الخليج 365" أن الضعف الجنسي هو عدم وصول الرجل لحالة الانتصاب الكامل أو المحافظة على حالة الانتصاب في أكثر من 50% من اللقاءات الزوجية، والسكر يعتبر من الامراض المنتشرة والمصاب بها عدد كبير من الاشخاص، ويؤثر كثيرا على الحياة الجنسية عن طريق الاعصاب والتأثير ايضا على الدورة الدموية.

* مراحل علاج الضعف الجنسي لمريض السكر:

وأشار إلى أن علاجات الضعف الجنسي تنقسم إلى ثلاثة مجموعات وهي العلاج الدوائي والحقن الموضعي والتدخل الجراحي، لافتاً إلى أن العلاج الدوائي يكون عبارة عن مجموعة متكاملة من الأدوية، هناك منها من يتم تناوله عند العلاقة ومنها ما يتم تناوله بشكل دوري يوميا، وهناك علاجات هرمونية تؤخذ بطريقة معينة، وعلاجات تساعد على ضخ الدم داخل القضيب، فالعلاج لا يتمثل فقط في مجرد تناول حبوب منشطة، ولكن هناك كورس علاجي متكامل يجب ان يأخذ وقته مع المريض.



3 طرق لعلاج الضعف الجنسي لمريض السكر

وفي السياق نفسه، أكد أنه في حالة عدم فعالية العلاج الدوائي مع المريض تأتي الخطوة التالية لذلك هو الحقن الموضعي للقضيب والذي له فعالية اكثر واسرع من الدواء العادي، وله مميزات كثيرة لعل اهمها سرعة استجابته، وليس له اي اثار جانبية.

وأعلن الدكتور أحمد عادل إن هناك من الرجال لم يفضلون الحقن، وفي هذه الحالة يأتي مرحلة الحل الجذري وهو التدخل الجراحي والذي يتمثل في زرع دعامات القضيب، والتي تعتبر الحل الامثل لمريض السكر خصيصاً الذي يعاني من الضعف الجنسي ولكن من اهم شرط لنجاح هذه العملية هو ان يكون السكر منضبط من قبل اجراء العملية وحتى بعد العملية بشهر، وبعدها يتم القضاء على الضعف الجنسي تماما.

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