شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. مرض نادر يصيب طفلا يفقده عمل معظم وظائف الجسم ببريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى طفل بريطانى يبلغ من العمر 5 سنوات من مرض نادر جدا بالعالم ليس له اسم.



مرض نادر

ذكر موقع جريدة " ديلى ميل" أن الطفل "لواينس" يعانى من حالة كروموسومية تركته غير قادر على المشي أو التحدث أو الجلوس أو رفع رأسه، كما أنه مصاب بالعمى أيضا، ويعاني من ضعف السمع في كلتا الأذنين.

وأوضح والده أن ابنه وُلد مع وجود ثقب صغير في القلب ولوحة مشقوقة ومشكلة في شريانه الرئوي وقدم مشوهه، مما يترك قدميه مقلوبة إلى الداخل، مضيفا أنه "الشخص الوحيد في العالم" الذي يعاني من مرض نادر جدًا حتى أنه ليس له اسم، حالة الصبغية تركته غير قادر على المشي أو التحدث أو الجلوس أو رفع رأسه.



الطفل المصاب بمرض نادر

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واستكمل والده " اعتقد الأطباء في بداية الحمل أن الطفل قد يكون مصابًا بمتلازمة داون، على الرغم من أن الاختبارات استبعدت ذلك "، مضيفا " كنا نريد طفلنا ، لذلك لم يكن هناك شك في عدم المضي قدماً في الحمل".



سلفى الطفل المصاب بمرض نادر

لم يتمكن من فتح عينيه أو إطعامه بشكل صحيح، حيث أمضى الشهرين الأولين من حياته يتم نقله بين مختلف المستشفيات، استغرق الأمر الأطباء حتى نهاية ذلك العام لتحديد الشذوذ الوراثي الذي كان يسبب مشاكله.

تلقى الزوجان، ما يقرب من 4500 جنيه إسترليني (5431 دولارًا) كتبرعات من الأصدقاء والغرب لمساعدتهم في تغطية نفقاتهم الخاصة بعلاج الطفل.