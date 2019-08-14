بالصور: أجمل المجوهرات من حليب الأم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أغسطس 2019 04:35 مساءً - بدأت صناعة الحلي والمجوهرات من حليب الأم تغزو العالم، وخصوصا في دول الغرب مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتبدأ الفكرة بإرسال الأم عينة من حليبها إلى شركة متخصصة عبر البريد، وترسل التصميم الذي تريده لأي قطعة من الحلي، ثم تنتظر الحصول على القطعة فترة من الوقت قبل أن تصلها عبر شركة شحن متخصصة.

كيف يتم صناعة الحلي من حليب الأم؟

يطلق على حليب الأم اسم "الذهب الأبيض"، وله استخدامات عديدة ربما انتبهت لها الجدات بدافع الفطرة ولم يكن يعرفن أن حليب الأم بمثابة المضاد الحيوي الواسع الاستخدامات ، حيث يمكن استخدامه في:

الوجبات الغذائية مثل البودنغ والمهلبية.

معقم للأذن.

معقم للعين.

نضارة العين.

الأكزيما الجلدية.

غسول للفم.

تشقق حلمة الثدي.

لوشن للجسم.

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أول شركة متخصصة في تصنيع الحلي من حليب الأم

قامت سيدة بريطانية من الطبقة المتوسطة بصناعة الحلي من حليبها وذلك لأنها رأت أن الصور التذكارية لم تعد كافية لتخليد ذكريات صغارها، ولأنها لم تلق تشجيعاُ من أحد فقررت أن تقوم بالأمر بنفسها وافتتحت أول شركة متخصصة أطلقت عليها اسم " ماميز أون ميلك"، وبذلك حققت السيدة "فكي كرافين" حلمها وبدأت إنتاج الحلي من الحليب وحيث لاقى هذا المنتج إقبالاً كبيراً.

لا يخفى على أحد أن المواد الكيميائية التي تستخدم لتعقيم الحليب وإكسابه الصلابة وتحويله لكتل بلورية صلبة هي مواد سرية ولا يمكن أن يبوح بها المنتج لأن هذه العملية هي مصدر ثروة ضخمة في بلاد الغرب.