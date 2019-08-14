هواء الطرق المزدحمة يعادل تدخين علبة سجائر يوميا

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن أن استنشاق الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من طرق مزدحمة مستويات عالية من تلوث الهواء خطر على الرئة ويساوي تدخين علبة سجائر يوميا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة واشنطن الأمريكية وشملت 7071 من البالغين، كشفت أن العيش بالقرب من الطرق المزدحمة لمدة عقد من الزمان يعادل تدخين علبة سجائر يوميا لمدة 29 عاما.

وأكد الباحثون، في الدراسة التي نشرتها مجلة "الجمعية الطبية الأمريكية"، أن تلوث الهواء يرتبط بمرض "انتفاخ الرئة"، وهو حالة تتدمر فيها أنسجة الرئة وتؤدي إلى الصفير والسعال وضيق التنفس، ويزيد من خطر الوفاة.



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قال البروفيسور جويل كوفمان، أحد كبار المؤلفين المشاركين في الدراسة: "ترتفع معدلات الإصابة بأمراض الرئة المزمنة، والغريب أن غير المدخنين يصابون به أيضا".

وأضاف: "نحتاج إلى فهم الأسباب التي تسبب الإصابة بأمراض الرئة المزمنة، ويبدو أن التعرض لتلوث الهواء أمر شائع ويصعب تجنبه، وقد يكون أحد المساهمين الرئيسيين".

في وقت سابق من هذا العام، خلصت دراسة إلى أن تلوث الهواء يقتل 9 ملايين شخص سنويا، وقال باحثون ألمان إن تنفس الهواء السام الناجم عن أبخرة عوادم السيارات والمصانع ومحطات الطاقة مسؤول عن الوفيات أكثر من التدخين.

وقدّرت منظمة الصحة العالمية (WHO) حصد تلوث الهواء أرواح 4.5 مليون شخص من جميع أنحاء العالم.