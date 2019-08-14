شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة بالعالم ثلاث مرات سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة الصحة العالمية “WHO” اليوم الأربعاء ، إن حالات الحصبة تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا على مستوى العالم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 ، وسط قلق متزايد من المقاومة العامة للقاح.

وحتى الآن هذا العام، تم الإبلاغ عن 364808 حالة حصبة في جميع أنحاء العالم ، مقارنة مع 129239 حالة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام السابق.

وقال كريستيان ليندماير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية للصحفيين في جنيف إن هذه الأرقام "هي الأعلى (المسجلة) منذ عام 2006".

والأرقام مثيرة للقلق بشكل خاص لأن حوالي واحد من كل عشر حالات إصابة حقيقية بالحصبة يُبلغ عنها في جميع أنحاء العالم، لذلك فإن الأرقام تتضاعف تقريباً، طبقًا لمنظمة الصحة العالمية.

Advertisements

ويمكن الوقاية من الحصبة شديدة العدوى تمامًا من خلال لقاح يتناول جرعتين ، لكن منظمة الصحة العالمية قد أطلقت في الأشهر الأخيرة ناقوس الخطر بشأن معدلات التطعيم.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن جمهورية الكونغو الديمقراطية ومدغشقر وأوكرانيا سجلت أكبر عدد من الحالات.

وفي مدغشقر ، التي سجلت حوالي 127500 حالة خلال النصف الأول من هذا العام وحده ، هبطت الأعداد بشكل كبير في الأشهر الأخيرة بعد حملة التطعيم الوطنية الطارئة ، حسبما أكدت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة.

ارتفعت حالات الإصابة بالحصبة في جميع أنحاء العالم ، حيث شهدت المنطقة الأفريقية قفزة بنسبة 900% في العام الماضي ، في حين ارتفعت حالات الإصابة بنسبة 230% في غرب المحيط الهادئ.

وقد شهدت كل من أنجولا والكاميرون وتشاد وكازاخستان ونيجيريا والفلبين والسودان وجنوب السودان وتايلاند تفشي المرض بشكل كبير.