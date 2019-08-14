سرطان البروستاتا

سرطان البروستاتا هو ثاني أكثر الأورام الخبيثة شيوعاً بين الرجال بعد سرطان الرئة. معدل الوفيات الناجمة عن هذا المرض يتناقص بسرعة في البلدان المتقدمة، وذلك يرتبط بزيادة فعالية العلاج. يحقق الأطباء في ألمانيا وغيرها من البلدان المزدهرة اقتصادياً نتائج جيدة في العلاج حتى عند الاكتشاف المتأخر للمرض، عندما يصل الورم إلى حجم كبير ويعطي نقائلاً.

التشخيص

غالباً ما يتطور سرطان البروستاتا بعد سن الـ 65. يرتبط ظهوره بالوراثة والاضطرابات الهرمونية والتهاب البروستاتا المزمن.

يستخدم الفحص لتشخيص سرطان البروستاتا. يتم فحص جميع الرجال بعد 50 سنة بانتظام. يخضعون لفحص إصبعي مستقيمي للبروستاتا ويفحصون الدم للـ PSA (مستضد البروستاتا النوعي). إذا كان الطبيب يشتبه في إصابة الشخص بالسرطان، فإنه يصف أيضاً الفحص بالموجات فوق الصوتية وتحديد أجزاء PSA المختلفة في الدم لتقييم نسبتها. وفقاً لنتائج هذه الاختبارات، إذا تم تحديد أن خطر العملية الخبيثة عال، يتم إجراء خزعة البروستاتا.

وفقاً لنتائج الفحص النسيجي، يحدد الطبيب ما إذا كان الشخص مصاباً بسرطان البروستاتا. إذا كانت النتيجة إيجابية، فسيتم تقييم النوع النسيجي للورم. يتم تصنيف سرطان البروستاتا اعتماداً على عدد معين من النقاط على درجة غليسون. هذا مؤشر مهم يؤثر على اختيار التكتيكات العلاجية.

تُستخدم طرق تشخيص إضافية لتوضيح مدى انتشار العملية الورمية، أو الكشف عن النقائل أو علامات انتكاس السرطان بعد العلاج:

التصوير بالرنين المغناطيسي؛

الفحوصات بالنظائر المشعة؛

تصوير الصدر بالأشعة السينية؛

تحاليل البول لعلامات الورم.

العلاج

لا تعتمد طريقة العلاج فقط على مرحلة السرطان ومستوى عدوانيته (وفقاً لغليسون). كما يؤخذ بعين الاعتبار عمر وصحة المريض ومتوسط العمر المتوقع. غالباً ما ينمو الورم ببطء شديد. لذلك، لا ينصح دائماً بالعلاج الجراحي للمرض. يمكن تطبيق العلاج المحافظ فقط للمرضى المسنين، وعند وجود أمراض جسدية مصاحبة وعندما يكون متوسط ​​العمر المتوقع منخفضاً. إذا كان الشخص يتمتع بصحة جيدة وصغير نسبياً (أصغر من 60 عاماً)، أو إذا كان السرطان عدوانياً ويتطور بسرعة، يتم إجراء العلاج الجراحي. تتم إزالة غدة البروستاتا بالكامل بالإضافة إلى الغدد الليمفاوية والأنسجة الأخرى التي تأثرت بالعملية الورمية.

علاجات أخرى غير الجراحة:

العلاج الكيميائي؛

العلاج الإشعاعي؛

العلاج الإشعاعي الموضعي؛

السايبر نايف والجاما نايف؛

العلاج بالبروتونات؛ Advertisements

العلاج بالنويدات المشعة؛

العلاج الهرموني.

تتوفر بعض الطرق في الدول المتقدمة فقط. يفضل العديد من المرضى الذهاب إلى ألمانيا للخضوع لعلاج سرطان البروستاتا في إحدى أفضل المستشفيات في العالم.

مزايا العلاج في مراكز السرطان الألمانية:

تنفذ العمليات المحافظة على الأعصاب، لتجنب تطور ضعف الانتصاب.

يتم استخدام جراحة البروستاتا بمساعدة الروبوت. يكون خطر المضاعفات أقل بعد هذه العمليات، ويتعافى المريض بشكل أسرع.

توفر أحدث طرق العلاج الإشعاعي، والتي توفر أقصى قدر من الإشعاع للخلايا السرطانية، ولكنها تلحق الضرر بالأنسجة السليمة بأدنى حد ممكن.

توفر العلاج بالنويدات المشعة، مما يجعل من الممكن تدمير البؤر النقيلية حتى في المناطق البعيدة في الجسم.

تنظيم العلاج

اتصل بأخصائي Booking Health للخضوع لعلاج سرطان البروستاتا في ألمانيا. نحن نقدم الخدمات والمزايا التالية:

اختيار أفضل مستشفى لعلاج سرطان البروستاتا، والذي يظهر أفضل إحصاءات علاج هذا المرض.

تقليل تكلفة العلاج بنسبة تصل إلى 50٪ بسبب غياب الأقساط الإضافية للمرضى الأجانب.

توفير التواصل مع الطبيب والعاملين الطبيين في المستشفى.

تقليل وقت الانتظار لبدء العلاج وتسجيل المريض في تواريخ مريحة.

إعداد البرنامج دون تكرار الفحوصات السابقة.

برنامج التحكم في جميع المراحل.

ضمان الرقابة المالية وإعادة جميع الأموال الغير منفقة بعد العلاج.

التواصل مع المستشفى بعد العلاج.

المساعدة في اقتناء وشحن الأدوية.

تنظيم فحص أو علاج إضافي في ألمانيا.

سوف نوفر الخدمات التالية: المساعدة في إعداد الوثائق، وحجز الفندق وتذاكر السفر، والنقل من المطار إلى المستشفى أو الفندق والعكس بعد انتهاء برنامج العلاج.







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