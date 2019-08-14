الفوائد العلاجية لـ"البلازما".. من الخشونة إلى تساقط الشعر

يتجه ملايين المرضى إلى التقنيات الحديثة في عالم الطب، من أجل العلاج والتطبيب، وكذلك علاج التشوهات الجلدية الناتجة عن أي حادثة، ومن بينها تقنية "بلازما الصفائح الدموية" التي تعد حلا سحريا لعدد من المشاكل الصحية.

ووصف الدكتور أحمد زهدي، اختصاصي الأمراض الجلدية بمصر، البلازما بالوسيلة السحرية لكثير من المرضى، لما لها من دور واسع وكبير في تخصصات الطب المختلفة، مؤكدًا أنها تعتمد على خصائص الصفائح الدموية الغنية بالمواد والإنزيمات المحفزة للنمو وسرعة الالتئام.

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ويقول: "يتم تحضير البلازما معمليا بسحب عينة من دم المريض، وإدخالها على جهاز فصل مكونات الدم بتقنية وأنابيب خاصة، وبعد انتهاء تحضيرها يتم إعادة إدخالها للجسم مرة أخرى عن طريقة الحقن بواسطة الطبيب المختص".

ويضيف زهدي لـ"العين الإخبارية" أن البلازما لها استخدامات عديدة، في كثير من المجالات، ولعل أبرزها علاج التهاب العظام، وكذلك مشاكل الأوتار والغضاريف، فضلًا عن الحقن في المفاصل لعلاج خشونة الركبة، كما تساعد على سرعة التئام الجروح والقرح.

وبالنسبة لاستخدامها في أمراض الجلدية والتجميل، أوضح اختصاصي الأمراض الجلدية، أن بلازما الصفائح الدموية، تعالج أمراض تساقط الشعر، كما تعالج ندوب الجلد الناتجة عن حب الشباب والجروح، إضافة إلى دخولها في علاج تصبغات الجلد.

وأشار زهدي إلى أن بلازما الصفائح الدموية تعتبر بديلة للحقن المالئة (الفيلرز) عند استخدامها بتقنية معينة ولكن تأثيرها مؤقت مقارنة بالفيلرز.