هل تؤثر الألوان على علاج بعض الأمراض؟ استشاري الطاقة الحيوية لبنى أحمد تجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كل شخص له لون محبب إلى قلبه يقوم باستخدامه خلاله حياته سواء في ارتدائه للملابس أو للإكسسوار أو في ديكور منزله، ولكل لون تأثير مختلف في الجانب النفسي لكل شخص وهذا ما أكدته العديد من الأبحاث والدراسات المختلفة، ولكن هل يمكن أن يكون لتلك الألوان تأثير في علاج بعض الأمراض العضوية؟

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جراند ماستر لبنى أحمد، استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والأحجار الكريمة، تجيب في التقرير التالي عن هذا التساؤل وتبين تأثير الالوان على حياتنا بشكل عام.

* تأثير الألوان على الإنسان:

وأكدت جراند ماستر لبنى أحمد في حديث خاص لـ ”الخليج 365” إن للألوان تأثيرا كبيرا في علاج العديد من الأمراض لأنه ثبت علمياً أن الألوان لها حرارة وطاقة تؤثر على الهالة المغناطيسية الموجودة في جسم الإنسان لمجرد رؤيتها أو ارتدائها أو حتى تناولها عن طريق الطعام.

وأشارت إلى إن طاقة التفاح الأحمر مختلفة عن طاقة التفاح الأخضر والأصفر، لذا من المهم جدا التعرف على طاقة الألوان حتى نستطيع ارتداء الملابس التي تناسبنا، وتناول الطعام الذي ستناسب معنا، أو شرب مشروبات أو فرش المنزل بالألوان السليمة التي تناسب حالتنا النفسية والعضوية والغذائية.



4 تأثيرات للألوان في حياة الأنسان

وفي السياق نفسه، أوضحت أنه من الهام جدا مراعاة الألوان للأطفال لأنه في كثير من الحالات نجد الأم تشكو من عصبية أطفالها، وشجارهم المستمر مع بعضهم البعض، وهناك أيضا ازواج نجدهم دائمين الخلاف والشجار داخل المنزل وخارج المنزل يكونوا هادئين، هذا بالطبع يكون من استخدام ألوان تتسبب في ذلك في فرش المنزل ومن الأكيد أن الوان المنزل من الالوان الساخنة أو درجات البنى الغامق الغير مناسب ابدا للاستجمام والراحة.



4 أمثلة لدلالات الألوان وتأثيرها في حياتنا

*دلالات واستخدامات للألوان في حياتنا:

واستطردت حديثها قائلة إن هناك ألوان لمجرد النظر إليها يمكن أن ترهقك أكثر أو تتسبب في تعب لك أكثر، أو تجعلك منفعل، فتلك الألوان تعمل على زيادة طاقتك في الوقت الذي لا تحتاج لذلك، لذا يجب أن نأخذ في الاعتبار دلالات واستخدامات الألوان في حياتنا.

وأشارت إلي إنه في وقت الذهاب إلي العمل أحتاج إلي تنشيط القدرات الذهنية لذا يجب ارتداء اللون الأصفر لأنه يرفع طاقة التركيز ويعلو من القدرات الذهنية كثيرا، وإذا كنت أريد الذهاب إلي النوادي أو الجيم فيجب ارتداء اللون الأحمر أو البرتقالي لأنها تعتبر ألوان ساخنة تمد الجسم بالطاقة والقوة، وإذا كنت أريد الاسترخاء والهدوء فيجب ارتداء ألوان الأزرق والموف والاخضر والألوان الباردة، لافتة أنه من الضروري أن يحرص مريض السرطان ألا يرتدي اللون الأحمر أو يتعرض لرؤية هذا اللون، لذا يجب أن نلاحظ كثيراً مدى تأثير الألوان في حياتنا.

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