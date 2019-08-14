شكرا لقرائتكم خبر عن علامات لو ظهرت عليك... لازم تجرى على الدكتور وتلحق نفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "شوية تعب وهيروحو"، فهى الجملة التى يقولها الكثيرون ولا يعرفون مدى المخاطر الصحية التى تأتى وراء التعب أو الارهاق والتغيرات فى الجسم، لذلك يقدم الخليج 365 بعض العلامات التى لا يصح اهمالها وعليك بزيارة الطبيب فورا وحسب ما ذكره موقع houstonmethodist فهى:

1: ارتفاع شديد ومستمر فى درجة الحرارة، فهنى لا بد من زيارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة السبب فقد يكون دليل على وجود التهابات فى الجسم أو الاصابة ببعض الفيروسات.

2:فقدان الوزن بشكل مفاجئ دون سبب واضح قد يكون دليل على وجود مشكلة صحية مزمنة ومنها فرط نشاط الغدة الدرقية أو مرض السكر، لذلك ينصح بزيارة الطبيب واجراء الفحوصات اللازمة.



الغثيان

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3:ضيق التنفس الشديد، من المشاكل التى تؤثر على صحة الجهاز التنفسى والرئتين، لذلك ينصح بالمتابعة فورا مع الطبيب لتجنب حدوث أى مشاكل.

4: الغثيان المستمر، له تفسيرات عديدة لذلك يجب زيارة الطبيب لمعرفة السبب وراء ذلك وعلاجه فورا.

5:سرعة فى ضربات القلب بشكل شديد، فهى من المشاكل التى تدل على وجود مشكلة صحية سواء جسدية أو نفسية، لذلك يجب زيارة الطبيب لإجراء الفحوصات ومعرفة السبب.