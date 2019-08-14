هربس العين يهدد بالعمى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر الدكتور تيم بيمه، طبيب العيون الألماني، من أن هربس العين يرفع خطر الإصابة بالعمى، موضحا أن فيروسات الهربس تهاجم العين عبر الرذاذ في الهواء أو عبر التلطيخ.

وقال الطبيب الألماني إن إصابة العين بفيروسات الهربس يتسبب في التهاب القرنية وإعتام عدسة العين، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور البصر والعمى في أسوأ الحالات.

وذكر أن أعراض مرض هربس العين تتمثل في احمرار العين والحكة والشعور بوجود جسم غريب بها، والتصاق العين وزيادة الإفرازات الدمعية وبثور بالجفن وآلام.

وقدم المتخصص في طب العيون مجموعة من النصائح حال الإصابة بالمرض، على رأسها استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للعلاج في الوقت المناسب بواسطة المراهم والقطرات التي تمنع انتشار الفيروسات.

ووجه تيم بيمه بضرورة مراعاة الالتزام باشتراطات النظافة والصحة، أي غسل اليدين بشكل متكرر بواسطة الصابون وتحت ماء جار، مع تطهير مقابض الأبواب والأسطح بواسطة مستحضرات التعقيم، فضلا عن عدم استخدام مناشف مشتركة وغسل الملابس في درجة حرارة لا تقل عن 60 مئوية.