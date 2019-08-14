أسباب وأعراض فطريات الفم عند الأطفال وكيفية علاجها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتعدد الفطريات التي تصيب الجسم؛ فمنها فطريات الفم وفطريات الأظافر، وفطريات القدم، ويعاني الأطفال في المراحل العمرية المختلفة من الفطريات بالفم، وتتحول إلى حالة مرضية في حالة زيادة نسبة نمو فطريات المبيضات أو الكانديدا، وهي تلك البقع البيضاء التي تظهر على اللثة واللسان، وتوجد حول الفم، كما تتسبب في الألم للأطفال، وفيما يلي نتعرف على أسباب فطريات الفم عند الأطفال، وأعراضها، وكيفية علاج فطريات الفم عند الأطفال، وكيفية الوقاية منها. أسباب فطريات الفم عند الأطفال

إصابة الأم بالتهابات المهبل، وخاصةً في الفترة الأخيرة من الحمل، يسبب انتقال العدوى سريعاً للطفل عند الولادة.

تقديم المضادات الحيوية القوية للطفل، والتي تحارب البكتيريا النافعة بالجسم.

نقص المناعة لدى الطفل.

تناول الأطعمة التي تحتوي على الألوان الصناعية، والمواد الحافظة.

الالتهابات في صدر الأم بسبب الرضاعة الطبيعية.

استخدام الرضاعات الصناعية واللهايات بدون تعقيم. أعراض فطريات الفم عند الأطفال ظهور البقع البيضاء على اللسان والفم واللثة.

عدم قدرة الطفل على تناول الأطعمة أو الرضاعة.

ارتفاع درجة حرارة الطفل، وخاصة حول الفم وعند الخدين.

انتقال العدوى إلى المناطق المختلفة بالجسم.

احمرار حلمة الثدي لدى الأم.

إصابة الطفل بالإسهال.

ظهور احمرار والتهابات عند منطقة الحفاض لدى الطفل.

صعوبة البلع. علاج فطريات الفم عند الأطفال تقديم الجرعات المناسبة من الأدوية المضادة للفطريات حسب عمر الطفل، ووفقاً لما يصفه الطبيب.

تناول الطفل للأغذية التي تعمل على زيادة قوة الجهاز المناعي، وأهمها حليب الأم في فترة الرضاعة.



تعقيم منطقة حلمة الثدي قبل الرضاعة، لتفادي انتقال العدوى إن وجدت، للطفل.

تجنب تناول الأم للأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من البهارات والتوابل.

الحرص على تعقيم جميع الأشياء التي يمسكها الطفل خلال اليوم. كيفية الوقاية من فطريات الفم عند الأطفال غسل أسنان الطفل بصفة دورية بالماء والمعجون، لتجنب تراكم البكتيريا عليها.

تناول الأغذية التي تحتوي على الحديد، والعناصر الغذائية المفيدة للجسم.

تناول نسبة كبيرة من الماء للحماية من انتشار العدوى والوقاية من فطريات الفم عند الأطفال.

الحرص على تعقيم ألعاب الأطفال والدمى، لتجنب الجراثيم.

علاج التهابات المهبل لدى المرأة الحامل قبل الولادة.

تعقيم الزجاجات الخاصة بالأطفال الرضع، بغليها في الماء.

حفظ زجاجات الحليب في الثلاجة، مع الحرص على غسل الأم لثدييها وتجفيف الثدي قبل الرضاعة.

الاهتمام بنظافة الطفل، مع الحرص على تنظيف منطقة الشرج بالمياه وتجفيفها جيداً.



تعقيم اللهاية جيداً وبانتظام قبل تقديمها للطفل.

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