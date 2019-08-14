القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دوالي الساقين من أمراض الأوعية الدموية التي تجعل الأوردة متورمة ومتضخمة، وأنواع الدوالي متعددة ولها الكثير من الأسباب، وتصاب بها النساء أكثر من الرجال، وفور بداية ظهور أعراض الدوالي يجب الذهاب إلى الطبيب للعلاج المبكر حتى لا تتفاقم الحالة، وفيما يلي نتعرف على أسباب وأعراض دوالي الساقين، وكيفية علاجها. أسباب الإصابة بدوالي الساقين السمنة من أهم أسباب الإصابة بدوالي الساقين، وهذا لأن الزيادة المفرطة في الوزن تؤثر على القدمين مما يعمل على ظهور الأوردة الزرقاء، ومن الممكن أن تتعرض هذه الأوردة إلى الانفجار، ولهذا يجب الحرص على التخلص من الوزن الزائد والدهون الزائدة بالجسم.

تصاب بعض النساء الحوامل بالدوالي في الساقين، ويحدث هذا نتيجة التغيرات الهرمونية بجسم المرأة في هذه المرحلة، كما أن ثقل منطقة البطن يضغط على الساقين مما يؤدي إلى الإصابة بالدوالي.

قد تصاب المرأة بدوالي الساقين نتيجة تناولها لحبوب منع الحمل.

تناول أدوية العلاج بالهرمونات.

كثرة الوقوف لفترات طويلة يؤثر على الساقين مما يؤثر على الأوردة التي توجد بهما.

التقدم في السن وأمراض الشيخوخة.

العوامل الوراثية ووجود تاريخ في العائلة للإصابة بالمرض. أعراض دوالي الساقين ظهور الانتفاخ في الأوردة.

إصابة الأوردة باللون الأزرق الداكن أو الأرجواني.

الشعور بالثقل في القدمين وخاصة في فترة الليل.



قد تصاب الأوردة في الساقين بالنزيف.

ظهور الأوردة العنكبوتية بالساقين.

ظهور بعض الأمراض الجلدية ومنها أنواع من الأكزيما الجلدية والتي تكون مصاحبة للدوالي التي تظهر على هيئة لون أحمر يصاحبه حكة وجفاف.

الإصابة بالتشنجات في الساقين، وخاصة عند الوقوف بشكل مفاجئ.

ظهور بعض البقع البيضاء في منطقة الكاحلين. علاج دوالي الساقين: أولى خطوات العلاج هي الذهاب إلى الطبيب لتقديم العلاج الدوائي أو اللجوء إلى الجراحة للقضاء على دوالي الساقين.

يمكن للمريض اللجوء إلى العلاج الطبيعي لدى المتخصصين، والذي يساعد على التخلص من الألم الناتج عن الإصابة بمرض الدوالي.

يوجد أنواع من الجوارب التي تضغط على الساقين مما يعمل على التقليل من حدة الألم الذي يشعر به المريض. نصائح لتقليل آلام دوالي الساقين يجب الحرص على ممارسة الأنشطة الرياضية التي تساعد على تدفق الدم داخل الأوعية الدموية بشكل جيد، مما يقلل من حدة الألم الذي يشعر به المريض.

يعد تدليك المناطق المصابة بالدوالي من الأشياء المهمة التي تقلل من الألم.

عدم الوقوف لفترات طويلة.

التخلص من الوزن الزائد والذي يعد من أهم أسباب الدوالي.

من المهم تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة، وخاصة التي تحتوي على مضادات الأكسدة ومنها الزنجبيل والثوم.

الإقلاع عن التدخين للوقاية من الإصابة بالدوالي.

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