شكرا لقرائتكم خبر عن العلاج بالأبر.. نظام جديد لتخفيف الوزن بالضغط على 5 مناطق بالجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فإن أول ما يتبادر إلى الأذهان ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائى صحى والابتعاد عن الوجبات الطعام السريعة.

ومع ذلك، إذا كنت تعقد أن فقدان الوزن الوزن متعلق فقط بما سبق فأنت مخطئ، حيث أحدث فروع العلاج حاليا هو العلاج بالابر، وهو أسلوب شفاء صيني يستخدم لسنوات من خلال الضعط على أجزاء بالجسم.

يتكون الجسم من عدة نقاط ضغط، والتي تدل على وجود شيء يتعلق بصحتنا، كل نقطة ضغط، إذا تم العمل عليها بشكل صحيح، تساعدنا على التخلص من العديد من المشكلات الصحية، ليس فقط لعلاج الأمراض، ولكن يمكن أن يساعدك أيضًا على إنقاص الوزن.



العلاج باللأبر

ما هو العلاج بالإبر لتخفيف الوزن

وفقا لتقرير موقع " timesofindia" فأن العلاج بالابر هو كل ما يتعلق بالضغط البدني على أجزاء الجسم التي يسهل الوصول إليها، مما يساعد على زيادة عملية الأيض

هناك العديد من أجزاء الجسم، التي يسهل الوصول إليها للمساعدة في فقدان الوزن، كل ما عليك فعله هو الضغط بأطراف أصابعك على بعض أجزاء الجسم

مناطق الضغط الـ 5 بالجسمالشفة العليا

الضغط على شفتك العلوية يمكن أن يساعد في تخفيف الوزن، أيضا للحصول على نفس الشيء، مارس الضغط برفق على الجلبة وهى المسافة بين الأنف والشفة العليا، 2-3 دقائق من التدليك الدائري عليها كل يوم يساعد في تحفيز عملية التمثيل الغذائي.





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الكوع الداخلي

اثنى ذراعيك قليلا، نقطة الضغط تقع أسفل المرفق، ويجب الضغط على هذه النقطة يوميًا لمدة 2-3 دقائق باستخدام أصبع الإبهام.



الضغط على الأذن

الأذن

ضع إصبعك مباشرة من حيث يبدأ الفك أسفل الأذن، وللعثور على المكان الصحيح ، افتح فكك وأغلقه واضغط بإصبعك لمدة 1-2 دقائق يوميًا مع السبابة لفقدان الوزن.

هذه النقطة على وجه الخصوص ، والتي تقع أسفل شحمة الأذن تساعد على التحكم في الشهية.



الابهام

نقطة الإبهام

نقطة الضغط توجد أسفل الإبهام، ممارسة الضغط على هذه النقطة بالذات يعمل على تحفيز الغدد الدرقية. كما أنه يعزز عملية الأيض لفقدان الوزن.

نقطة البطن

تقع على بعد 3 سنتيمترات أسفل زر البطن ، يجب أن تستهدف نقطة البطن لتعزيز الجهاز الهضمي الذى يساعد في الحد من الإمساك، ومساعدة فقدان الوزن وبناء قوة الجسم.



منطقة البطن

الشيء الوحيد الذي يجب تذكره هنا هو أن العلاج بالابر هو مجرد وسيلة أخرى لتسريع فقدان الوزن، ولكن مع الاستمرار في ممارسة الرياضة، وتناول الطعام بشكل صحي.