فوائد العسل للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أغسطس 2019 10:35 صباحاً - يعتبر العسل من الأطعمة الطبيعية الشافية التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، ولعظيم فوائده تحرص الأمهات على تقديمه للأطفال في عمر مبكر، ورغم محاذير ذلك الصحية إلا أن الفوائد التي يحصل عليها الطفل بعد عمر العام عند تناوله لا تعد ولا تحصى.

أخصائي التغذية عدنان ربيع يقدم المعلومات التالية والنصائح عن العسل في حياة الطفل.

فوائد العسل للطفل

يعتبر من الأطعمة المغذية للطفل لأنه يحتوي على قيمة غذائية عالية.

يفيد في علاج حالات الإسهال فو معقم طبيعي للأمعاء.

ويعتبر من الأطعمة التي تعالج أعراض أمراض الجهاز التنفسي لدى الطفل مثل الاحتقان والسعال ويقدم ممزوجاً بمنقوع دافيء للأعشاب الطبية مثل البابونج والزعتر.

ويعتبر العسل مضاداً للالتهاب بأنواعه.

ويعتبر منجماً لتعزيز مناعة الطفل.

كما يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي للطفل عامة.

يعالج العسل حالة الارتجاع المريئي التي تصيب الأطفال ويقلل من أحماض المعدة المزعجة.

ويعتبر العسل أفضل المراهم لعلاج الأمراض الجلدية للطفل مثل الحروق والتقرحات ولكن يجب أن يكون العسل غير مغشوش.

متى أقدم العسل لطفلي؟

يمنع منعاً باتاً تقديم العسل للطفل قبل عمر السنة.

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يمكن استخدامه خارجياً فقط.

يسبب تناول العسل للطفل قبل عمر السنة لإصابته بما يعرف بالتسمم السجقي حيث يصاب الطفل الرضيع بالتوتر والبكاء، والإمساك، وسوء الرضاعة، وانخفاض توتّر العضلات بسبب ضعفها.

يحتوي العسل على نسبة قليلة من فيتامين "ج" ولذلك يمكن تحلية عصير البرتقال بالعسل بعد عمر السنة حيث يعتبر العسل محلياً طبيعياً وآمناً، ولا يسبب البدانة وسوء الهضم.

العسل يهديء نوم الأطفال

يعتبر العسل من المنومات السحرية للطفل

ويقلل من التبول اللاإرادي حين يكبر الطفل ويتخلص من الحفاض.

يقلل العسل من المزاج العصبي للطفل ويجعله يخلد إلى النوم.

الكمية الموصى بها من العسل للطفل يومياً

يجب ألا تزيد عن ثلاثة ملاعق صغيرة على مدار اليوم.

تخفيف العسل بالماء أو العصائر لا يقلل من قيمته الغذائية كما تعتقد الأمهات.