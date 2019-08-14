يافوخ رضيعك.. كيف يتكونومتى يكتمل نموه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أغسطس 2019 10:35 صباحاً - تسعد غالبية الأمهات بتتبع مراحل نمو طفلها من الناحية الجسمية والعصبية والحركية؛ فتجمع معظم التفاصيل الخاصة بنمو كل جزء من جسم رضيعها؛ حتى تطمئن، وتتأكد أن جنينها ينمو بشكل سليم.

الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال، حدثنا عن دماغ الطفل وتشكيل عظام جمجمته ومخه للتعرف على بداية تكوينه ومتى يكتمل نموه فقال:

لا داعي للقلق عندما تشاهدين رأس طفلك بعد ولادته؛ حيث إن الجمجمة لم يكتمل نموها بعد، بل إنها لينة بشكل كاف ليخرج بسهولة نسبية من قناة الولادة. حيث تتكون جمجمة المخ من عدد من العظمات غير الملتحمة. توجد بينها مفاصل ثابتة، وعندما تتوسع هذه المفاصل تنمو الجمجمة وتتشكل مناطق غشائية ليفية طرية تسمى اليافوخ (النافوخ) وهو على شكل مثلث أو معين ويربط بين عظام الجمجمة.

متى يكتمل نمو اليافوخ؟

اليافوخ الخلفي يغلق أولاً خلال الأشهر الأولى من حياة الرضيع، بينما اليافوخ الأمامي يبقى مفتوحاً؛ حتى يسمح بنمو المخ، وينغلق في الحالات الطبيعية ما بين عمر سنة ونصف إلى سنتين، ووسطياً بعمر 14 شهراً، وفي حالات قليلة قد ينغلق بدءاً من عمر 8 أشهر. ويصبح شكل رأسه طبيعياً.

جمجمة الرضيع حديث الولادة تحتوي على أربعة أرباع من العظام في الجزء الأمامي اثنان، والجزء الخلفي اثنان، وهي عظام غير ملتئمة تماماً، لذا تجنبي ملامسة رأس رضيعك بطريقة عنيفة، وابتعدي عن هزه وملاعبته بشكل قاس، مع الحرص على عدم نومه لفترات طويلة على الرأس أو الجانبين.

اليافوخ عند الرضيع الطبيعي متوسط الكثافة ومسطح على مستوى سطح الجمجمة أو منخفض قليلاً ولكنه ليس غائراً، وقد يتوتر أو يرتفع قليلاً عند بكاء الطفل خصوصاً بوضعية الاستلقاء، ومع هدوء الطفل يعود اليافوخ إلى طبيعته.

لماذا يتأخر إغلاق يافوخ الطفل؟

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بسبب حدوث الإغماء أو السقوط على الرأس، أو لقصور الغدة الدرقية، متلازمة داون، أو لزيادة الضغط داخل الجمجمة، الكساح، أما انتفاخ اليافوخ فهو يأتي بسبب الأورام داخل أو خارج الجمجمة، أو الضغط عليها بشكل كبير، وغالباً ما يكون اليافوخ الغائر علامة على الجفاف.

مناطق اليافوخ تعطي إشارات مهمة تدل على وضع طفلك الصحي؛ لذا عليك فحص يافوخ طفلك عند الطبيب، فهو نافذة على دماغ الطفل المتطور والحالة الصحية العامة له، وتحديد إذا ما كان هناك مشكلة أم لا..ونوعها.

تكوين اليافوخ خلال أشهر الحمل

بعد 7 أيام من تلقيح البويضة تظهر البصيلات المنتجة للدماغ ويتهيأ الجهاز العصبي للتكيف؛ ليبدأ تكون الأعضاء -رأس وذنب متمايزان.

في الأسبوع الخامس يحدث تطور شديد في نمو الدماغ؛ حيث يتكون نصفا كرة الدماغ، ويظل الرأس شديد الميل نحو الصدر.

في الأسبوع السادس من الحمل يكون الجنين برأس كبير منثنٍ على الصدر، ويزيد حجمه ويعد كبيراً جداً بالمقارنة مع سائر الجسم، وفي الأسبوع الثامن يبدأ الرأس في التكور والارتفاع.

في الشهر الثالث طفل صغير برأس كبير منتصب؛ حيث يتباطأ نمو الرأس بالنسبة لنمو سائر الجسم في هذا الشهر، وقرابة الأسبوع 23 للحمل تنتهي رحلة الخلايا العصبية، فيكتمل عددها وتتوقف عن التكاثر، ويتبع ذلك توصيل الرسائل من الدماغ إلى أعضاء الجسم كافة. ويستمر تواصل الدماغ مع الشبكة العصبية وتتشكل الأعصاب، وفي الأسبوع 27 تكون المرحلة الأخيرة لنمو الدماغ التي تدوم 20 سنة تقريباً.