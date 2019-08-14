كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أغسطس 2019 10:35 صباحاً - تبدأ مرحلة الحمل التي تستمر تسعة أشهر منذ لحظة تلقيح البويضة بواسطة الحيوان المنوي، ولذلك فيمكن أن يحسب الحمل من هذه اللحظة، فكيف يمكن تحديد مدة الحمل بدقة، وموعد الولادة بناء على ذلك؟

الدكتورة وفاء ثابت، أخصائية النساء والولادة، تشير إلى ما يلي بخصوص طريقة حساب الحمل الصحيحة....

أول من اخترع طريقة حساب الحمل

يعتبر الطبيب الألماني "فرانز نيجيلي" هو مخترع ومبتكر طريقة الحساب المعتمدة حول العالم وهي حساب تسعة أشهر وسبعة أيام منذ اليوم الأول لآخر دورة شهرية.

حساب الحمل بالأشهر الهجرية:

قومي بإضافة تسعة أشهر و14 يوماً لتاريخ أول يوم في آخر دورة شهرية بالتاريخ الهجري.

لا يهم حساب الأيام التي تكون فيها الأشهر 30 يوماً أو 29 يوماً.

حساب الحمل بالأشهر الميلادية

يتم إضافة تسعة أشهر وسبعة أيام إلى تاريخ آخر يوم للدورة الشهرية.

مثال: إذ كان تاريخ آخر دورة هو 1/1 يعني الأول من يناير فموعد الولادة المتوقع هو 8/9 أي الثامن من سبتمبر.

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طريقة حساب موعد الحمل بالأيام

يقوم الطبيب أو الممرضة بحساب 280 يتم إضافتهم إلى اليوم الأول من آخر دورة شهرية، وتكون مدتها 40 أسبوعا.

هذه الطريقة تكون صحيحة مع 5% من حالات الولادة حول العالم، ولكن يتم اعتمادها كطريقة مثالية لحساب الحمل.

متى يمكن اعتماد هذه الطرق؟

في حال الدورة الشهرية المنتظمة.

في حال الدورة الشهرية التي تحدث كل شهر أي كل 30 يوم، وليس أقل أو أكثر.

لا يمكن تحديد موعد التبويض وكل هذه الطرق تعتمد على التقدير.

حساب الحمل بالأسابيع

كل شهر من الحمل يتكون من أربعة أسابيع.

ولذلك فقد اعتمد الأطباء أن مدة الحمل قد تصل إلى 42 أسبوعاً بسبب حدوث الأخطاء في الحساب، أو بسبب استعداد كل امرأة للولادة، فكل جسم يختلف عن الآخر، ولا يمكن أن تلد امرأتان في نفس اللحظة لأن الطبيب يحسب لهما نفس الحسابات.

هل كيس الحمل يحدد عمر الجنين؟

نعم فكيس الحمل يمكن أن يظهر بعد خمسة أيام ويمكن رؤيته من خلال جهاز الموجات الفوق صوتية.