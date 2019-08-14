شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» يوظف المئات للاستماع إلى مقتطفات من محادثات صوتية لمستخدميه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعترفت شركة «فيسبوك»، بأنها وظفت مئات المتعاقدين للاستماع إلى المقاطع الصوتية التي يتبادلها المستخدمون عبر تطبيق «ماسنجر» التابع لـ«فيسبوك».
وأوضح فيسبوك- في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء- «تماما مثل أبل وجوجل، أوقفنا المراجعة البشرية للصوت قبل أكثر من أسبوع».
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن المتعاقدين الذين يعملون في المشروع أبدوا انزعاجهم من الاستماع إلى الدردشات الخاصة، التي لم يتم الكشف عن هويات أصحابها، بسبب تضمنها محتوى بذيئا أحيانا.. مضيفة أن المتعاقدين لم يتم إبلاغهم بالسبب وراء قيامهم بعمليات نسخ الدردشات.
وكانت «فيسبوك» في قلب عاصفة اتهامات بانتهاك خصوصية عشرات الملايين من المستخدمين خلال الآونة الأخيرة، ولعل أبرز الوقائع نقل الشركة بيانات خاصة بالعملاء إلى مجموعة استشارات سياسية، بهدف التأثير على الانتخابات الأمريكية عام 2016.
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