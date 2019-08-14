شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة للعناية بجروح الأصابع ومنع العدوى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعرض الكثير من السيدات إلى جروح قطعيه بأصابع اليد أثناء اعداد الطعام ولكنها فى أغلب الأورقات لا تهتم بها وتظل تعمل دون أن تقوم بتنظيف الجرح أو تعقيمه مما قد يترتب عليه مشاكل صحية .

وقد يكون القطع كبيرا لا يتوقف نزيف الدماء منه بمجرد الضغط عليه ولكن يحتاج إلى اجراء عدد من الغرز الجراحية، حسبما ذكر موقع" healthline".

يمكنك في كثير من الأحيان علاج الجروح البسيطة في المنزل عن طريق تنظيف الجرح وتغطيته من خلال عده خطوات بسطة وهى :

- تنظيف الجرح: قم بتنظيف القطع برفق عن طريق مسح الدم أو الأوساخ بقليل من الماء والصابون السائل المضاد للبكتيريا.

- أخذ علاج مع مرهم مضاد حيوي: ضع بعناية كريم مضاد حيوي على الجروح بسيطة ولكن إذا كان القطع عميقًا أو واسعًا يجب الذهاب إلى المستشفي فورا. - تغطية الجرح: غطي القطع بضماد لاصق أو غيرها من الملابس الضاغطة المعقمة، لا تقم بلف الإصبع بإحكام حتى يتم قطع تدفق الدم تمامًا.

- رفع الاصبع: حاول إبقاء الطرف المصاب فوق قلبك قدر الإمكان حتى يتوقف النزيف.

- قم بالضغط: امسك قطعة قماش أو ضمادة نظيفة بإحكام حول الإصبع، قد تكون هناك حاجة لضغط لطيف بالإضافة إلى الارتفاع لوقف النزيف.

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علامات تؤكد وجود عدوى بالجرح وضرورة العنايه به :

- ظهور خطوط حمراء بالقرب من الجرح.

- يستمر إصبعك في الانتفاخ بعد 48 ساعة من الإصابة.

- ظهور القيح او الصديد.

- إستمرار الألم لمدة يومين.

- استمرار النزيف