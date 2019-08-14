شكرا لقرائتكم خبر عن استمتع بالشمس واعرف فوايدها لصحتك.. تعالج الاكتئاب وتحسن النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن آشعة الشمس لها تأثيرها السلبي على صحتنا ولكن فى المقابل لها فوائد وتأثيرات إيجابية على صحتنا، مثلها مثل العديد من الأشياء الأخرى، لذا يجب الاستمتاع بأشعة الشمس باعتدال لتجنب حروق الشمس المؤلمة والطفح الحراري والتجاعيد وسرطان الجلد، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد أشعة الشمس لصحتك، وفقاً لموقع Unity Health.



فوائد الشمس

فوائد الشمس لصحتكتحسن مزاجك

هناك العديد من الفوائد لآشعة الشمس، منها تحسين المزاج، حيث أن التعرض للشمس يجعل الناس يشعرون بتحسن وأن لديهم طاقة أكبر، وضوء الشمس يزيد من مستويات هرمون السيروتونين في الدماغ، والذي يرتبط بتحسن الحالة المزاجية، لذا تكون مستويات السيروتونين فى أعلى مستوياتها في فصل الصيف.

تعالج الاكتئاب الموسمي

عدم وجود ضوء الشمس في فصل الشتاء يؤدي إلى الاكتئاب، وتشمل الأعراض سوء الحالة المزاجية وصعوبة تكوين الصداقات والحفاظ عليها والإفراط في تناول الطعام والإرهاق والنوم أكثر من اللازم، لذا فإن التعرض للشمس يخلصنا من الاكتئاب الموسمي.

Advertisements

تخفف من التوتر

كل شخص يواجه ضغوطات نفسية لعدة عوامل، مثل مشاكل الأسرة والعمل، ويمكن تخفيف التوتر بعدة طرق بما في ذلك التمرينات الرياضية أو ممارسة هوايات مريحة أو المشي مع الكلب أو الخروج في الهواء المنعش والتعرض للشمس.

تحسن النوم

يؤثر التعرض لأشعة الشمس على كمية الميلاتونين التي ينتجها الدماغ، والميلاتونين هو هرمون يساعدك على النوم، فى الظلام يبدأ جسمك في إنتاج الميلاتونين حتى تكون مستعدًا للنوم خلال ساعتين تقريبًا.

إنتاج فيتامين د

فيتامين (د) هو فيتامين يساعد في الحفاظ على قوة العظام، إحدى طرق الحصول على فيتامين د هو التعرض للأشعة البنفسجية من الشمس، ومع ذلك لا تحتاج إلى وقت طويل في الشمس لجني الفوائد، يوصي الأطباء بالتعرض لأشعة الشمس لمدة 15 دقيقة فقط لتوفير جميع فيتامين د الذي تحتاجه.