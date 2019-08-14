شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط فى مشاهدة التليفزيون قد يكلفك حياتك.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشاهدة التلفاز لساعات طويلة له أثار صحية ضارة، سواء على الظهر أو العين، حيث حذر أطباء الأعصاب من أن مشاهدة المسلسل التلفزيوني المفضل لديك أمر سيء لعقلك لأن الجلوس على الأريكة لساعات يخلق بيئة غير صحية.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانيه، قال الدكتور راندال رايت ومقره تكساس ، إن الجلوس أمام الشاشة لساعات يخلق "بيئة غير صحية"، مشيرا إلى أن قضاء وقت طويل أمام التليفزيون يؤدي في كثير من الأحيان إلى العزلة الاجتماعية وتناول الوجبات السريعة والافتقار إلى ممارسة التمارين الرياضية والنوم ، وهو أمر سيئ بالنسبة للدماغ بمرور الوقت.

ووجدت دراسة أن مشاهدة التليفزيون بإفراط أحد الأسباب الثمانية الرئيسية للوفاة بما في ذلك السرطان وأمراض الكبد والشلل الرعاش.

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واكتشف الباحثون في المعهد الوطني للسرطان في ميشيجان أن الأشخاص الذين يشاهدون أكثر من ثلاث ساعات ونصف من التلفزيون يوميًا لا يتعرضون فقط لخطر الإصابة بأمراض السرطان والقلب، بل وأيضًا لمرض السكري والإنفلونزا والالتهاب الرئوي وأمراض الشلل الرعاش والكبد .

والأشخاص الذين شاهدوا ما بين ثلاث إلى أربع ساعات من التلفزيون يوميًا كانوا أكثر عرضة بنسبة 15% للموت مقارنةً بأولئك الذين شاهدوا أقل من ساعة واحدة يوميًا وتوفوا بشكل طبيعي ، وفقًا للنتائج التي توصلت إليها المجلة الأمريكية للطب الوقائي، وأكدت الأبحاث أيضًا أن مشاهدة العديد من حلقات المسلسل التلفزيوني المفضل قد تكون مميتة.

قال علماء يابانيون في دورية سيركوليشن إن البالغين الذين يقضون خمس ساعات أمام التلفزيون كل يوم هم أكثر عرضة للوفاة مرتين ونصف من جلطة دموية في الرئتين.

واقترح الباحثون على ضرورة ممارسة التمرينات الرياضية قبل مشاهدة التليفزيون أو حتى بين الحلقات لأن النشاط يساعد الدماغ على توليد خلايا جديدة، يمكن أن يكون ضبط المنبه مفيدًا لتذكير نفسك بالذهاب إلى النوم في الوقت المناسب.