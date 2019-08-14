النوم مش سلطان.. اعرف السبب العلمى للإفراط فى النوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النوم سلطان ولكنه فى بعض الاحيان دليل على التعب والإصابة ببعض الأمراض ، فهناك العديد من الاشخاص يعانون من النوم المفرط لعدد ساعات طويلة ولا يعرفون السبب، لذلك يقدم الخليج 365 أسباب النعاس المستمر وفقا لما ذكره موقع verywellhealth
أسباب النوم المستمر
1:قد يكون سبب الإفراط فى النوم هو السمنة المفرطة وتراكم الدهون فى الجسم.
2:الآثار الجانبية لبعض الأدوية مثل الأدوية المهدئة ومضادات الهيستامين.
النوم
3:الاكتئاب والوحدة والتعرض للضغط النفسى المستمر قد يسبب النوم المفرط وعدم القدرة على التواصل مع الأخرين.
4:الإصابة ببعض أمراض الجهاز العصبى ومنها التصلب المتعدد ومرض باركنسون والعديد من الأمراض الاخرى.
5: توقف النفس أثناء النوم، قد يسبب النعاس المستمر.
6:الإصابة بمرض الخدار النومى: وهو من الاضطرابات التى تسبب النعاس الشديد وقد تؤدى لهلاوس أثناء النوم.
7:متلازمة التعب المزمن: وهى حالة نشعر فيها بالتعب والإرهاق الشديد الذى يسبب الافراط فى النوم وألم فى العضلات والمفاصل.
8:متلازمة تململ الساقين: وهى من الحالات التى تسبب حركات مفرطة أثناء النوم تجعلك تشعر بالنعاس طوال اليوم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.