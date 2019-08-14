شكرا لقرائتكم خبر عن النوم مش سلطان.. اعرف السبب العلمى للإفراط فى النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النوم سلطان ولكنه فى بعض الاحيان دليل على التعب والإصابة ببعض الأمراض ، فهناك العديد من الاشخاص يعانون من النوم المفرط لعدد ساعات طويلة ولا يعرفون السبب، لذلك يقدم الخليج 365 أسباب النعاس المستمر وفقا لما ذكره موقع verywellhealth

أسباب النوم المستمر

1:قد يكون سبب الإفراط فى النوم هو السمنة المفرطة وتراكم الدهون فى الجسم.

2:الآثار الجانبية لبعض الأدوية مثل الأدوية المهدئة ومضادات الهيستامين.



النوم

3:الاكتئاب والوحدة والتعرض للضغط النفسى المستمر قد يسبب النوم المفرط وعدم القدرة على التواصل مع الأخرين.

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4:الإصابة ببعض أمراض الجهاز العصبى ومنها التصلب المتعدد ومرض باركنسون والعديد من الأمراض الاخرى.

5: توقف النفس أثناء النوم، قد يسبب النعاس المستمر.

6:الإصابة بمرض الخدار النومى: وهو من الاضطرابات التى تسبب النعاس الشديد وقد تؤدى لهلاوس أثناء النوم.

7:متلازمة التعب المزمن: وهى حالة نشعر فيها بالتعب والإرهاق الشديد الذى يسبب الافراط فى النوم وألم فى العضلات والمفاصل.

8:متلازمة تململ الساقين: وهى من الحالات التى تسبب حركات مفرطة أثناء النوم تجعلك تشعر بالنعاس طوال اليوم.