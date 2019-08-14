شكرا لقرائتكم خبر عن تفاحة فى اليوم تبقى الطبيب بعيدا.. تعرف على سر تلك المقولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول تفاحة في اليوم قد يكون وسيلة لحمايتك من الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، حيث وجد العلماء أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الأطعمة الغنية بالفلافونويد أقل عرضة للموت بسبب الأمراض القاتلة، وهناك مثل شائع يقول أن تفاحة في اليوم تبقي الطبيب بعيدا والآن تشير الأبحاث إلى أن هناك حقيقة للقول المأثور القديم.

ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" البرطانية ، فقد اكتشف باحثون من جامعة إديث كوان بأستراليا أن الأشخاص الذين تناولوا ما لا يقل عن 500 ملجرام من مركبات الفلافونويد وهي مركبات موجودة في التفاح كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب السرطان أو أمراض القلب في اليوم.

وقال الفريق البحثى إن تناول التفاح والبرتقال وجزء من القرنبيط وحفنة من التوت الأزرق تمنح الشخص كمية الفلافونويدات التى يحتاجها للحماية من الأمراض القاتله مثل السرطان، حيث أن مركبات الفلافونويد تحافظ على صحة الأوعية الدموية وتحد من الالتهابات، والتي تم ربطها بسوء صحة القلب والسرطان.

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ويحتوي التفاح على مضادات الأكسدة التي تقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب أو السرطان،وقال الباحث الرئيسي الدكتور نيكولا بوندونو أن هذه النتائج مهمة لأنها تسلط الضوء على إمكانية الوقاية من السرطان وأمراض القلب من خلال تشجيع استهلاك الأطعمة الغنية بالفلافونويد.

وأشار إلى أنه من المهم أن يستهلك الإنسام مجموعة متنوعة من مركبات الفلافونويد المختلفة الموجودة في الأغذية والمشروبات النباتية المختلفة.

هذا يمكن تحقيقه بسهولة من خلال النظام الغذائي،مثل كوب واحد من الشاي مع تفاحة واحدة و برتقاله واحده ، و100 جرام من التوت الأزرق و 100 جرام من القرنبيط سيوفر مجموعة واسعة من مركبات الفلافونويد وأكثر من 500 مجم من الفلافونويدات الكلية.