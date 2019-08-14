شكرا لقرائتكم خبر عن علامات لو ظهرت عليك بتقولك عندك التهاب فى الزائدة الدودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الزائدة الدودية من المشاكل الصحية المزعجة التى يتعرض لها البعض، فالزائدة عبارة عن كيس صغير يقع فى الجانب الأيمن من البطن وعند التهاباها تسبب ألم شديد فى البطن وقد يضطر البعض لاستئصالها.

ووفقا لما ذكره موقعmedicinenet فأن أعراض التهاب الزائدة هى :



الم الظهر

1: الشعور بألم شديد فى الجانب الأيمن من البطن.

2:فقدان شديد فى الشهية والوزن.

3:الشعور بالغثيان والقئ.

4:انتفاخ شديد فى البطن.

5:صعوبة فى التبول وألم وحرق شديد.

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6:اضطرابات فى الجهاز الهضمى وعسر الهضم.

7:ارتفاع شديد ومفاجئ فى درجة الحرارة.

8: الشعور بالتعب والإرهاق الشديد وعدم القدرة على بذل مجهود.



غثيان

وهنا يجب زيارة الطبيب فورا لإجراء الفحوصات ومنها "فحص البطن، اختبار البول، فحوصات الدم، الاشعة المقطعية"، قد يحتاج بعض المرضى لكورس علاج والبعض الاخرى لا بد من استئصال الزائدة الدودية حتى لا تنشر العدوى فى البطن.

وينصح مرضى التهاب الزائدة الدودية بتجنب تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من التوابل والمخللات وتجنب الأطعمة الدسمة ، والابتعاد عن المشروبات الغازية والكحولية.