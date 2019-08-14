صحة ورشاقة

سر التحكم في وزن الحامل.. شرب الماء والنوم باكرا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة

العين الإخبارية - أسماء علي

الأربعاء 2019/8/14 01:37 ص بتوقيت أبوظبي

البدينات أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري مع الحمل

تحلم المرأة بجسد ممشوق وجذاب حتى تظهر في أفضل إطلاتها، لكنها تتعرّض لزيادة الوزن خصوصاً في فترة الحمل وما قبل الولادة.

وتسعى كثيرات للتحكم في وزنها خلال هذه الشهور، إلا أن أغلبهن يتبعن أساليب خاطئة قد تضر بصحتهن وبصحة الجنين. 

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في هذا السياق يقدّم الدكتور أحمد عمر سالم، إخصائي التغذية العلاجية، نصائح ذهبية للتحكم في الوزن أثناء الحمل، موضحاً أن خسارة الوزن قبل الحمل أمر ضروري جداً للفتيات، لأن البدينات هن أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري مع الحمل وارتفاع الضغط.

وأكد سالم لـ"العين الإخبارية" أهمية الإكثار من شرب المياه لأنها تطرد السموم وتحافظ على رطوبة الجسم، فضلاً عن عدم "عدم الأكل لشخصين"، فالجسم لا يحتاج إلى مزيد من السعرات الإضافية.

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وقال: "من الضروري الحفاظ عليه، واتباع نظام غذائي صحي غني بالبروتين والفواكه والخضراوات الطازجة والبعد عن الوجبات السريعة".

وشدّد على النوم فترات كافية، موضحاً أن السهر يؤدي إلى الشهية وتناول مزيد من الطعام. 

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وأشار إلى أهمية استشارة طبيب تغذية للحصول على نظام غني بالعناصر الغذائية الأساسية بما يضمن نمواً طبيعياً للجنين ويحافظ على وزن الأم دون زيادة مفرطة.

وأخيراً أكد الدكتور سالم، ضرورة أداء التمارين الخفيفة، لأنها تساعد في حرق السعرات الحرارية الزائدة، كما تساهم في الولادة بسهولة. 

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