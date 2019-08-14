- 1/2
- 2/2
العين الإخبارية - أسماء عليالأربعاء 2019/8/14 01:37 ص بتوقيت أبوظبي
البدينات أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري مع الحمل
تحلم المرأة بجسد ممشوق وجذاب حتى تظهر في أفضل إطلاتها، لكنها تتعرّض لزيادة الوزن خصوصاً في فترة الحمل وما قبل الولادة.
وتسعى كثيرات للتحكم في وزنها خلال هذه الشهور، إلا أن أغلبهن يتبعن أساليب خاطئة قد تضر بصحتهن وبصحة الجنين.
في هذا السياق يقدّم الدكتور أحمد عمر سالم، إخصائي التغذية العلاجية، نصائح ذهبية للتحكم في الوزن أثناء الحمل، موضحاً أن خسارة الوزن قبل الحمل أمر ضروري جداً للفتيات، لأن البدينات هن أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري مع الحمل وارتفاع الضغط.
وأكد سالم لـ"العين الإخبارية" أهمية الإكثار من شرب المياه لأنها تطرد السموم وتحافظ على رطوبة الجسم، فضلاً عن عدم "عدم الأكل لشخصين"، فالجسم لا يحتاج إلى مزيد من السعرات الإضافية.
وقال: "من الضروري الحفاظ عليه، واتباع نظام غذائي صحي غني بالبروتين والفواكه والخضراوات الطازجة والبعد عن الوجبات السريعة".
وشدّد على النوم فترات كافية، موضحاً أن السهر يؤدي إلى الشهية وتناول مزيد من الطعام.
وأشار إلى أهمية استشارة طبيب تغذية للحصول على نظام غني بالعناصر الغذائية الأساسية بما يضمن نمواً طبيعياً للجنين ويحافظ على وزن الأم دون زيادة مفرطة.
وأخيراً أكد الدكتور سالم، ضرورة أداء التمارين الرياضية الخفيفة، لأنها تساعد في حرق السعرات الحرارية الزائدة، كما تساهم في الولادة بسهولة.
كانت هذه تفاصيل خبر سر التحكم في وزن الحامل.. شرب الماء والنوم باكرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.